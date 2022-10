Sobre a ciência: racionalidade e anarquia

por Tiziano Antonelli

A crise da pandemia provocou, entre outras coisas, um debate sobre o tema da ciência dentro de temas políticos antagônicos e dentro do movimento anarquista, que muitas vezes tomou tons de júbilo no campo de jogo.

Quem acompanha a pesquisa científica do exterior e a admira costuma ter mais confiança em seus resultados do que quem dela participa. Esse fenômeno é amplificado pelo nascimento de grupos de pressão que visam vincular a pesquisa científica com os decisores políticos e as instituições econômicas, a fim de garantir a continuidade do fluxo de financiamento e evitar o surgimento de um debate aberto sobre a utilidade de alguns campos. Pesquisar. Um exemplo é o Pacto Transversal da Ciência, que desempenha um papel importante no debate público na Itália, com posições pró-governamentais, autoritárias e elitistas.

Sou apenas um aficionado por filosofia, mas pretendo contribuir para essa discussão compartilhando algumas das ideias que desenvolvi lendo O nascimento da filosofia científica, de Hans Reichenbach.

Hans Reichenbach (1891-1953) foi um dos expoentes mais proeminentes da filosofia da ciência e da filosofia empírica na primeira metade do século passado. Ele fez pesquisas básicas sobre os princípios da relatividade de Einstein e a interpretação da geometria, problemas de probabilidade e indução, os fundamentos da causação e mecânica quântica, e lidou extensivamente com lógica matemática e suas aplicações na análise do conhecimento científico.

O livro que me inspirou representa sua obra mais recente e é um guia introdutório ao estudo da filosofia da ciência até meados do século passado e uma visão geral das posições de Reichenbach.

Entre outras coisas, este livro representa uma postura ativa contra o racionalismo.

contra a racionalidade

Reichenbach define o racionalismo como a corrente filosófica segundo a qual a própria razão é fonte de conhecimento relativo ao mundo físico; O adjetivo racional também deve estar associado a esse conceito. No entanto, o substantivo, adjetivo e adjetivo “racional” não deve ser confundido. Após essa distinção, podemos afirmar que o conhecimento científico é racional, pois é acessado aplicando a razão a dados sensíveis, mas não é racional. Este termo refere-se ao método filosófico segundo o qual o conhecimento sintético acessado através da mente é independente de qualquer verificação empírica.

Reichenbach, para representar as várias formas postas pelo racionalismo, analisa os sistemas de alguns filósofos, Platão, Descartes e Kant, observando que embora a abordagem tenha se desenvolvido de acordo com o conhecimento científico, estes compartilham uma busca por verdades absolutas, uma priori” a ser definido por Kant, com base no tipo de matemática em que se baseia e em particular na geometria euclidiana. A abordagem racionalista de Kant supera a de seus predecessores porque, na busca da certeza, ele abandona a base ambígua para ver ideias e usar proposições vazias. Kant baseia seu sistema na ciência de seu tempo, como fonte de certeza: em seu pensamento, o conhecimento da natureza atingiu sua forma mais elevada com a física newtoniana, que aperfeiçoou ao traduzi-la em um sistema filosófico; Assim, ele acreditava, havia alcançado a plena justificação do conhecimento. Portanto, o sistema filosófico desenvolvido por Kant pode ser considerado uma superestrutura ideológica baseada em teorias físicas baseadas no espaço e tempo absolutos e no determinismo natural.

O colapso do modelo e da física de Newton privou o sistema kantiano de qualquer base científica e o reduziu a um documento de uma época, tentando satisfazer a necessidade de certeza.

Com o advento da física de Einstein e Planck, Kant pensou em todas as funções no campo científico.

O exemplo de Kant nos mostra o perigo constante enfrentado pelo filósofo da ciência e, em geral, por aqueles que o seguem e admiram. Na visão de Reichenbach, o filósofo da ciência parece ser o discípulo mais fanático do Profeta. Nessa função, ele corre o risco de dar ao conhecimento científico mais confiança do que o justificado por seus resultados, que foram alcançados temporariamente por meio da observação e da generalização.

Essa atitude é característica da era moderna, que foi marcada pelo nascimento de uma nova ciência. A crença de que a ciência poderia resolver todos os problemas se difundiu e se fortaleceu a ponto de a ciência acabar desempenhando a mesma função social que a religião e a igreja desempenhavam: a função de distribuir certezas. Nesse sentido, a fé religiosa permanece como uma forma privada na medida em que corresponde à ciência.

O Iluminismo em particular, do qual Kant também faz parte, transformou a experiência religiosa em um culto da razão. O Deus cristão fez um matemático e um cientista onisciente.

Ao mesmo tempo, matemáticos, físicos, biólogos, virologistas e todos os tipos de cientistas eram considerados sacerdotes infalíveis, e seus ensinamentos eram fundamentados no crescente autoritarismo, democrático ou ditatorial.

Como diz Reichenbach: “Todos os perigos da teologia, seus dogmas dogmáticos e suas pretensões ligadas às promessas de certeza, reaparecem nas filosofias que defendem a infalibilidade da ciência”.

A racionalidade aplicada à questão social tem causado grandes danos, luto e tragédia, como evidencia a história do movimento operário.