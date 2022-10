A região da Lombardia tropeça em erros de cálculo

ROMA, 10 de outubro – “A Unidade de Medicina Desportiva assenta num serviço orientado para a cidadania que prevê a emissão de certificado de aptidão desportiva competitiva com isenção total de pagamento para todos os atletas menores e deficientes.” Assim explica a Direção-Geral de Assistência Social do Conselho Regional da Lombardia. O orçamento fornecido pela região se esgotou e os lombardos, sem diploma, não poderiam mais praticar esportes competitivos ou mesmo treinar.



A região da Lombardia anunciou que não quer consolidar recursos para compensar visitas médicas e esportivas. Isso é relatado pela ATS Città di Milano sem deixar espaço para o diálogo, enquanto o fundo se esgotou”, explica Stefano Massaro, CEO da Cerba HealthCare Italia, que continua: “Por outro lado, todos os atletas são obrigados a passar por um exame especializado poder exercer, por outro lado, o acesso ao serviço está bloqueado devido a um grave erro no planeamento das compras».





O esgotamento esperado de fundos no orçamento da medicina esportiva da Lombardia não se deveu a um aumento inesperado nos pedidos de serviços, mas à falta de fundos para atividades adicionais das unidades de saúde devido ao Covid.Há mais de um ano, de fato, a Direção Geral de Assistência Social do Conselho Regional da Lombardia reconheceu que os atletas menores não precisam de receita médica para ter direito a uma isenção de visita pós-Covid-19 a um centro de medicina esportiva e que também devem ser realizadas as investigações diagnósticas, dentre as disponibilizadas pelo Ministério, que o médico residente julgue conveniente para a emissão de atestado de aptidão no regime de isenção. Stefano Massaro conclui que “todos os serviços adicionais considerados necessários e obrigatórios em resposta à emergência sanitária dos últimos anos, para os quais, no entanto, a região da Lombardia não previu qualquer aumento no orçamento”.Numa circular emitida pela Direcção-Geral da Acção Social, foi referido que o andamento da actividade e quaisquer questões críticas seriam objecto de acompanhamento específico, que eram claramente imprecisos e corroeram o orçamento da Unidade de Medicina Desportiva da Lombardia. “A maneira de enfrentar esse ‘esquecimento’ certamente não é privar nossos filhos de espetáculos. Tenho certeza de que o presidente Fontana e o chanceler Moratti concordarão comigo, assim como tenho certeza de que, sentados urgentemente em torno de uma mesa, encontraremos rapidamente uma solução que não obriga atletas menores de idade e atletas com deficiência Incapacidade de pagamento de certificados de aptidão ou de abandono da prática Nossas estimativas de previsão de demanda, com horários agendados até novembro sem apoio de fundos, indicam que entre agora e o final do ano nossas instalações vai precisar de pouco mais de 650.000 euros para garantir o acesso Crianças que recorrem ao desporto Centros Cerba HealthCare Italia, cujas instalações de diagnóstico prometem ser a principal referência para os atletas da Lombardia (100.000 por ano), está disponível para trabalhar com a região da Lombardia para encontrar um solução que não passa pelo fechamento das agendas.”“É por isso que convido o presidente Attilio Fontana e a comissária Letizia Moratti a convocar uma mesa de trabalho urgente para focar em questões críticas e identificar soluções imediatas. Eu acho que esta questão é certamente mais importante do que qualquer mal-entendido eleitoral: você não pode forçar as crianças a visitar antes de se exercitarem e depois não garantir isso. Até agora não temos outra solução senão exigir o pagamento ou fechar as agendas, mas é a região da Lombardia que nos diz que quer abdicar e que quer transformar a medicina desportiva num serviço privado e não mais público. Muitas vezes vemos o debate entre saúde pública e saúde privada sem entrar no cerne da questão: um serviço é público se for subsidiado por fundos públicos, principalmente se for pago pelo cidadão. O provedor de serviços só pode permanecer um espectador.”