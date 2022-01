“Beleza, força e ciência têm mais espaço para as mulheres.” – Chronicle

Por Sofia Nardi Eleonora Matsoni, nova diretora do Festival Caterina Sforza Agora cabe a você traçar a sequência real da Segunda Edição, renovando sua fórmula. Como você vai dirigir? “Identifiquei três macrotemas que marcaram a presença de Caterina Sforza e que hoje também nos interessam. Com base nesses temas, serão desenvolvidos tanto a prévia de maio quanto o próprio festival em junho.” De quais temas estamos falando? “Nós vamos falar sobre…

Eleonora Matsoni, nova diretora do Festival Caterina Sforza, o festival de 2020 foi definido como uma “prévia”, enquanto a primeira edição do festival aconteceu no ano passado. Agora cabe a você traçar a sequência real da Segunda Edição, renovando sua fórmula. Como você vai dirigir?

“Identifiquei três macrotemas que marcaram a presença de Caterina Sforza e que hoje também nos interessam. Com base nesses temas, serão desenvolvidos tanto a prévia de maio quanto o próprio festival em junho.”

De quais temas estamos falando?

“Vamos falar sobre mulheres, força, beleza e ciência.”

Caterina Sforza era uma grande dona do poder.

“E isso foi numa época em que as mulheres muitas vezes eram proibidas. Durante sua vida ela sempre soube administrar o poder que tinha e, acima de tudo, lutou para manter, sem nunca dar aos homens ao seu redor, se maridos, amantes ou filhos”.

Este é um tópico ainda falando com as mulheres hoje?

“Claro: os homens têm monopolizado o poder há séculos, e ainda hoje é difícil para nós, mulheres, sentir que é nosso legitimamente.”

Por outro lado, como você vai falar sobre beleza?

“Katrina Sforza se interessava muito por cosméticos e lidava com eles extensivamente. As mulheres são frequentemente associadas ao tema da beleza, no entanto, se pensarmos bem, por muitos anos foram os homens que os usaram, tornando-os desconfortáveis ​​e prejudiciais. que as trancou em gaiolas e as impediu de se mover como espartilhos, e por muito tempo foi o olhar dos homens que determinou a beleza feminina, e também deu origem a estereótipos difíceis de eliminar, e sobre isso falaremos”.

Que tal um tópico de ciências em vez disso?

“Katrina era uma cientista em livros de receitas e em seus livros de receitas encontramos muitos remédios e fórmulas de ervas. Também neste caso, ela conseguiu atravessar para um reino masculino forte no qual as mulheres agora se escondem.”

Que marca você quer dar ao festival?

“Gostaria de criar um festival polido, mas também popular, animado e divertido, mas sem perder profundidade. A prévia de maio será a ocasião verdadeiramente histórica, na qual falaremos muito sobre Katerina Sforza e sua vida, envolvendo também os escolares, convidaremos bons editores que saibam transmitir conhecimento a Todos sem tédio, mas, durante os três dias de junho, daremos um toque contemporâneo aos três temas que serão o leitmotiv dos shows e encontros. ”

Haverá uma disseminação de mulheres entre os palestrantes?

“Sim, parece-me interessante observar como as mulheres se veem. Os homens não ficariam de fora, mas não me importaria que eles sejam minoria, especialmente porque chamam a atenção há séculos e, ainda hoje, muitas vezes dominar festivais e eventos públicos. Não. Sinto-me culpado se escolho dar mais espaço às mulheres: vamos ver isso como uma forma de restaurar algum equilíbrio.”