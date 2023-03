A resistência aos antibióticos é a principal causa de morte no mundo. Sintomas, causas e como se transmite

Candida aurisTambém é um aviso Itália. O fungo altamente contagioso e resistente a antibióticos está presente em nosso país desde 2019 e agora em Estado unido As infecções dobraram. Para reiterar a necessidade de manter a atenção elevada Massimo AndreoneDiretor Científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (SMIT). «É um fenômeno de grande preocupação porque esse é o grande problema global: o surgimento de germes resistentes a todos os nossos antimicrobianos”. “Nós apoiamos a saúde pública: um apelo à ação para doenças infecciosas“, em colaboração com a Sociedade Italiana de Medicina Geral e Primária (Simg). A Candida auris faz parte do fenômeno da resistência aos medicamentos: “Não estávamos acostumados com cogumelos, tínhamos um problema ligado principalmente às bactérias”, conclui, lembrando quede

A resistência aos antibióticos prevê milhões de mortes até 2050. “Será a causa número um de morte no mundo. Será mais mortal do que a epidemia que testemunhamos”.

Candida auris, caso confirmado na Toscana: sintomas e risco de infecção fúngica resistente a medicamentos