A Ciência dos Sonhos: Nosso subconsciente nos faz tocar uma realidade que ainda está esperando para ser descoberta!

Na verdade, nosso subconsciente esconde muitas coisas importantes das quais não temos conhecimento. É por isso que também se torna importante tentar entender o significado e o peso de nossos sonhos. Vamos ver como.

A ciência dos sonhos é um campo muito importante que tenta mergulhar no subconsciente procurando soluções para caminhos agradáveis ​​em comparação com o que enfrentamos todas as noites que se reflete no dia.

Os sonhos muitas vezes nos deixam sem palavras, nos fazem pensar, nos assustam e às vezes até nos dão surpresas insignificantes. A filosofia caminhava justamente para os sonhos, com análises de muitos pensadores, com intervenções vindas também do mundo da arte. Basta pensar no cinema que, mesmo com filmes como Nightmare New Incubo, tornou o mundo dos sonhos um universo paralelo e alternativo.

O sono é uma necessidade fisiológica para cada um de nós, ajuda-nos a repor a energia física e mental. Assim, nosso cérebro é capaz de processar muitos pensamentos e, muitas vezes, também melhorar a saúde, conseguindo recuperar situações que antes eram um pouco falhas. Mas cuidado porque o inconsciente muitas vezes esconde coisas que nem percebemos.

O subconsciente, a ciência dos sonhos está fazendo grandes progressos

É assim que a ciência dos sonhos toma conta do campo, capaz de dar passos de gigante na busca de respostas do nosso subconsciente. Quando adormecemos, o sono é dividido em três ciclos diferentes, cada um com cerca de 90 minutos de duração. O sono não REM é o sono predominante e é caracterizado por uma diminuição da frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. Depois, há o sono REM, que é caracterizado por um aumento dos fatores mencionados acima. Especificamente, neste último, vamos detalhar os sonhos que permanecem impressos em nossas mentes.

Existe uma teoria sobre os sonhos que descreve como o cérebro processa informações e memórias acumuladas ao longo do tempo. O cérebro neste momento se reconecta com diferentes regiões cerebrais que podem levar à criação de cenários que parecem reais à nossa imaginação. Isso explica por que os sonhos parecem reais. No entanto, nem todos os sonhos que temos são idênticos entre si. Alguns, como mencionado, processam informações e memórias, enquanto outros resultam de estresse, depressão e ansiedade. Outros ainda são evidentes quando o sonhador percebe que está no signo e não na realidade.

Uma área controversa que nos traz a este ponto é a interpretação dos sonhos. Muitos acreditam que o inconsciente, nossos desejos e medos estão escondidos dentro dele. Por outro lado, outros acreditam que os sonhos podem ser uma forma de trazer à tona nossos medos mais profundos, nossos problemas. Enquanto isso, a ciência continua trabalhando em busca de uma solução.