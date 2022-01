Entre as doenças mais comuns e irritantes que todos nós sofremos mais cedo ou mais tarde está a notória dor de dente. Dor que muitas vezes é muito aguda e penetrante e interfere severamente em nossas atividades diárias. A dor de dente pode ter uma variedade de causas, desde cáries e gengivite até problemas nos nervos. Em caso de dor, é sempre necessário consultar imediatamente um dentista, que poderá determinar a causa da dor e proceder ao tratamento adequado. Se temos doenças leves, ou já marcamos uma consulta no dentista e estamos esperando para ir ao consultório, podemos corrigir a dor com analgésicos. Mas muitos não sabem que antes do advento dos medicamentos tradicionais, as pessoas usavam um remédio natural para dor de dente, que funciona até hoje. Vamos ver o que é.

Se temos dor de dente, experimente este remédio natural que é usado como anti-inflamatório há séculos enquanto esperamos para ir ao dentista

Mas de que tratamento estamos falando? É quase certo que já temos um tempero na cozinha: cravo. Isso mesmo, os cravos existem há séculos Como tratamento para dor de dente. A planta da qual os cravos são derivados (que na verdade não têm relação com os cravos que conhecemos) é nativa do leste da Ásia. Através do comércio, o cravo logo chegou ao Ocidente. Os antigos romanos realmente os usavam como remédio para dor de dente, graças às suas conhecidas propriedades anti-inflamatórias. Se temos dor de dente, há séculos experimentamos este remédio natural usado como anti-inflamatório enquanto esperamos para ir ao dentista. Mas como o cravo é usado na prática para aliviar a dor de dente?

Como usar cravo enquanto espera para ir ao dentista

Para aliviar a dor enquanto aguarda o tratamento odontológico, podemos usar o cravo de uma forma muito simples. Basta colocar um prego no dente que dói e mastigá-lo com muita delicadeza. O alívio será quase instantâneo. Se o ponto dolorido for difícil de alcançar ou a dor for difusa, vamos tentar uma decocção. Colocamos 3 ou 4 dentes em uma panela de água fervente, deixamos ferver por alguns minutos e depois bebemos uma fervura que não esteja muito quente.

No entanto, lembremos sempre que a higiene bucal adequada é essencial para evitar a dor de dente. Às vezes, uma escova de dentes e fio dental não são suficientes, mas uma ferramenta cada vez mais popular também é necessária nos lares italianos. Limpador de língua. Aqui está uma visão.