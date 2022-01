A realidade de amanhã. Normalização do Covid? Ciência dividida, governos aceleram: comparando estratégias epidemiológicas. Quirinale, Lega pensa em Colle sem B.

Ouça o podcast Made Tomorrow

Omicron, rastreabilidade e a quarta dose: uma comparação de estratégias epidemiológicas. O mundo científico ficou dividido sobre a oportunidade de continuar publicando o boletim diário sobre lesões. Ontem, os infectologistas Matteo Bassetti e Donato Greco lançaram a ideia de abandoná-lo, ou torná-lo semanal, e aderir à tendência que se espalha também pelo resto da Europa, daqueles que dizem ser necessário começar a “normalizar” a epidemia . Proposta pela Espanha há alguns dias, a Bélgica anunciou hoje que pretende interromper os corredores preferenciais para pacientes Covid. Nos Estados Unidos, o conhecido virologista Anthony Fauci disse que, com o grau de transmissibilidade do Omicron, espera-se que o vírus “acabe infectando a todos”, incluindo pessoas vacinadas que estarão protegidas de consequências graves. Ele sugeriu que os Estados Unidos estejam à beira do fim do estado de emergência e do início da fase de convivência com a Covid. Mas há também uma parte do mundo científico que se opõe a essa facilitação, o que considera muito surpreendente. Por exemplo, Lucia Bisceglia, presidente da Associação Italiana de Epidemiologia: “É como quebrar um termômetro quando sentimos febre. O monitoramento diário de infecções é uma evidência”. O boletim permite “infundir sinais de alerta” e, assim, “projetar previsões e construir perspectivas”. Hans Kluge, da Organização Mundial da Saúde, alertou ontem os governos para não se apressarem em revogar o estado de emergência. Ontem, no entanto, a Agência Europeia de Medicamentos criticou a estratégia de repetir constantemente os lembretes em um curto período de tempo. São declarações que questionam as escolhas de muitos governos ocidentais, liderados por Israel, que já começou a dar a quarta dose aos seus cidadãos, mas também em muitos outros países que, como nós, esperavam um intervalo de tempo muito curto entre as doses . A duração do Green Pass é limitada a seis meses. Para esclarecer o assunto, em feito amanhã Vamos avaliar este debate e comparar as abordagens de saúde escolhidas por diferentes países europeus.

A disseminação de casos de vírus e a pressão sobre os hospitais também. “Não há dúvida de que estamos em uma nova e intensa fase epidemiológica de muitas complicações, principalmente pela influência da variável Omicron que tem causado o crescimento de casos em nível nacional e mundial. lidar com: a proporção de casos e hospitalização mudou drasticamente nesta temporada graças à taxa de vacinação muito alta no país.” O ministro da Saúde, Roberto Speranza, respondendo hoje a uma pergunta na Câmara, resumiu a situação da pandemia de Covid-19 na Itália do ponto de vista do governo. Na frente hospitalar, Speranza destacou que 10% dos não vacinados em nosso país “compreendem dois terços dos casos internados em terapia intensiva e 50% na área médica”. Os novos casos detectados hoje são 196.224 (menos que ontem) e 313 mortes (mais que ontem). A Itália está atualmente entre os 5 países do mundo com o maior número de novos casos em 7 dias, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde. No geral, entre 3 e 9 de janeiro, os casos na Europa aumentaram 31%, mas as mortes diminuíram cerca de 10%. No momento, a variante Omicron substituiu quase completamente a Delta. A Alemanha ultrapassou 80.000 casos (e 384 mortes). Mas a pressão do vírus sobre os hospitais também está criando problemas para pacientes com outras doenças. Como dissemos em ele fez Hoje, o vírus pressionou os hospitais Também pune pacientes com outras doenças, como tumores. No jornal Al-Ghad, coletaremos as situações mais perigosas da região.

Restaurantes e emergências de energia cara: Governo para atrasos agora. À medida que a epidemia avançava no nível sanitário, os efeitos do Omicron também começaram a aparecer no nível econômico. É claro que os sectores mais afectados são os que têm como alvo as pessoas, do turismo à restauração, mas hoje dissemos que mesmo a grande indústria não vai bem, devido ao aumento dos preços das matérias-primas e da energia. Entre regras de trânsito super verdes, quarentenas de funcionários e preocupações dos clientes, algumas empresas parecem estar entrando em bloqueio virtual. Apelos ao governo se multiplicam para ativar uma nova temporada de refrescos. Draghi prometeu isso em sua última coletiva de imprensa, mas o decreto provavelmente não chegará até a próxima semana, conforme confirmado hoje pelo ministro do Desenvolvimento Econômico Giancarlo Giorgetti, que então realizou uma mesa com empresas de energia na próxima semana (talvez indo na direção de um extraordinário contribuição dos distribuidores). No feito amanhã Veremos o que pode conter e por que as intervenções serão limitadas. Em frentes opostas, o movimento Lega e o Movimento Cinco Estrelas pressionam por novas intervenções. Hoje, Giuseppe Conte pediu importantes intervenções contra contas e bebidas caras: “Vá imediatamente ao CDM para refrescos: paletas quentes e formas modestas não serão suficientes, o padrão deve ser elevado”. Em relação à faturação, Conte propõe abolir o imposto sobre o valor acrescentado para 2022 e pedir uma contribuição solidária para as operadoras.

Quirinale, “Plano B” para a liga não rima com Berlusconi. Segundo fontes do partido, houve um telefonema entre Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. O esclarecimento entre os dois líderes parece ser necessário após as recentes declarações do secretário da Liga, que revelaram uma certa intolerância à candidatura de Berlusconi ao Quirinale, impedindo qualquer negociação entre as duas partes. Em uma coletiva de imprensa em Montestorio, Salvini revelou sua receita: Draghi deve permanecer primeiro-ministro e o nome Lega per il Colle chegará “em 15 dias”. No entanto, Salvini também mantém outra porta aberta, de fato confirmando que seu partido não pretende deixar o governo mesmo que Draghi seja eleito para o Quirinale: “A liga existe não importa quem esteja em Chigi”. É claro que Berlusconi não é nem um pouco mencionado nesta estratégia. De fato, enquanto isso, o líder da Liga do Norte, Riccardo Molinari, disse em uma entrevista que o partido estaria melhor considerando um “Plano B”. Mas quando a mensagem não é preliminar a Berlusconi, é exatamente o oposto. Líderes da aliança, incluindo Giorgia Meloni, se reuniram na sexta-feira para uma cúpula em Villa Grande, residência e sede romena do líder do Forza Itália no próximo mês. vamos ver em feito amanhã Que estratégias estão sendo preparadas no centro-direita. Na frente Giallorossa, no Partido Democrata, o debate sobre o Quirinale foi adiado para sábado, devido à morte de David Sassoli. Ontem apareceu o testamento para autorizar totalmente Giuseppe Conte, da Câmara dos Deputados de 5 estrelas, a negociar com os outros partidos do candidato do Quirinale, mesmo que um grupo de deputados se alinhasse por Mattarella-bis, pois o grupo já havia terminado com os senadores na semana passada . Como dissemos em ele fez Hoje, o movimento e o Partido Democrata serão orientados a votar em boletins em branco no primeiro escrutínio, mas para as votações subsequentes o leque de possibilidades ainda é muito amplo (de Mattarella a Draghi a Amato). Esta noite está marcada a reunião entre os grupos conjuntos do 5S da Câmara e do Senado com o líder Conte, no jornal veremos como foi. Nossa campanha contra a eleição de B. Para adesão Quirinale: Amanhã um novo episódio da história B. Assinado por Marco Travalho.

A luz verde para a lei dos lobbies. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para regular os grupos de interesse em nosso país. O texto foi significativamente reformulado na comissão e assumiu uma estrutura “leve” em relação ao original. A medida seguirá agora para o Senado.

Investigação da nomeação de promotores. O departamento negou aos promotores o uso de escutas telefônicas pertencentes a Cosimo Ferri.

BoJo pede desculpas, mas não se demite. Para o que agora é chamado de “Portal do Partido”, o primeiro-ministro britânico admitiu a inadequação da Câmara dos Comuns em Londres, mas a oposição está exigindo sua cabeça.

Redescubra o cinema. Dois pesquisadores italianos descobriram um arquivo inédito do cinema senegalês onde também há peças importantes da história italiana.

