Pietro Peccenini, é preciso ciência e perseverança para envelhecer sem maturidade

O talk show Milanosportiva entrevistou o piloto Pietro Peccenini.

Pietro Piccinini estava em Paris para receber um prêmio por ganhar um troféu em uma série de esportes motorizados. Em suma, você é um motorista forte?

“Obrigado, foram ótimos anos como solteiros e o ringue de Paris é definitivamente uma memória que permanecerá indelével.”

Conteúdo não disponível.

Por favor, permita os cookies clicando em aceitar no banner

Uma noite de festa, um prêmio: São coisas que acontecem poucas vezes na vida …

“É verdade algumas vezes, já aconteceu comigo três vezes. Foram anos prósperos na fórmula da Renault, dois belos campeonatos com tantos fãs e tantos pilotos ausentes, lembro a lenda do Alex Peroni, meu ex-companheiro de equipe que é agora competir na Fórmula 3 combina coisas maravilhosas. “

Ele escreveu: ‘A paixão pode não começar, estar lá ou não estar lá. Sempre esteve dentro de mim … ”Será que a lógica gira em torno do fato de que ela, 40, começa a andar por aí com homens que poderiam ser seus filhos?

“É a história de uma paixão que sempre existiu. Mas os meios sempre faltaram. Até o mais simples é como o conhecimento. Mas como fazer um piloto. Aos 16 anos escalar Em uma família longe deste mundo você não sabe o que pescar. Eu cheguei tarde. Antes tarde do que nunca…”

Conta-se que Pietro Beccinini às 4 da manhã o dia em que seu pai acordou pedindo-lhe para comprar um carro …

“Isso é tão verdade. Posso contar uma anedota: em viagens de carro, eu estava sentado atrás do meu pai dirigindo (esses eram os momentos em que os regulamentos eram permitidos, por favor, não faça isso), acrescenta Peccenini) e eu estava de pé com a cabeça presa entre o encosto de cabeça e a janela com meus olhos fixos no velocímetro. E eu disse: pai, vamos, vamos, vamos, vamos, mesmo a 180-200 por hora. “

Vou fazer um nome: Lucchinelli

“Aí estou eu um bom ralado. Quando jovem eu andava de bicicleta e por Melchiorre Gioia, onde há uma rua estreita (via Belgirate) e uma curva rápida, você pode fazer isso rapidamente de bicicleta. Eu carreguei o pedal no acelerador total e fiz a curva que terminei sob a grade lateral direita do carro totalmente. Uma visão lamentável. Do fundo do carro desceu uma senhora que tinha visto a cena e também me deu um tapa, mas como se fosse minha mãe. Digamos que a empresa na época era um pouco apressada… Gente, a moto não é uma moto GP. ”

Chegamos ao presente. A aventura começou dentro da série Le Mans. É um caminho muito difícil …

“Enfatizo que é muito exigente. Devo dizer que tudo isso aconteceu em 4 dias. Felizmente, eles nos deram um dia de teste. O primeiro efeito é ótimo, você percebe imediatamente que está em um campo de alto nível e isso, em suma, te apavora. Você conhece pessoas como Kubica e Fittipaldi, pessoas realmente importantes e você se sente um pouco iniciante. A organização é ótima. Você tem os mesmos direitos que a realeza, então eles nos deram a oportunidade de expressar nós mesmos e descobrimos que temos a capacidade de fazer um bom trabalho. Queremos e acreditamos que podemos entregar. “

Logo surge o Teatro Monza. O que Monza significa para Pietro Piccinini?

Monza significa muitas coisas. A primeira vez que saí da garagem com aquele Fórmula Junior 1200 que fiz na pista como turista, não estava interessado em mais nada. É uma coisa mágica. Monza é emocionante, isso foi em 2009. Entre outras coisas, foi a primeira vitória da minha carreira em Monza. ”

O que o Milan representa para você?

“Minha vida toda aqui está. Sou filho dos pais de Lisa, de Milão, então sempre fui único. Não parece, mas Milão é uma cidade muito acolhedora. Criou raízes aqui de forma feliz. Aqui estão pilares especiais para mim. “

Quando ele mostrou interesse por esportes motorizados quando jovem, como mamãe e papai reagiram?

O relacionamento com eles sempre foi pautado pelo respeito mútuo. O bonito da história de nossa família é que eles sempre nos tratam com respeito, com independência na tomada de decisões. A conversa sobre esportes nunca foi um assunto, porque não fazia parte do mundo deles. Era minha responsabilidade encontrar o caminho a seguir … até conhecer Stefano Torchetto. Mas devo dizer que estou 100 por cento comigo. Meu pai é nosso fã número um, ele quase quer entrar no carro com o time. Minha mãe já veio várias vezes, mas não veio de boa vontade desde que nos viu morar em Imola a 250 km / h, eu a vi meio branca no final ”.

Pietro Peccenini fez sua estreia em 27 de setembro de 2009 no circuito de Varano de Melegari. O que ele sentiu?

“Medo louco. Nunca tive tanto medo na minha vida. Agora, em comparação … provavelmente havia 15. Felizmente, tudo começou no passado. Foi a primeira corrida. Como você fechou? Eu girei com 4 voltas para ir e me retirar. O duelo com Capella durou algumas voltas, que tentei sem sucesso. A largada foi ótima, a pior largada da história do automobilismo. Começamos em segundo lugar, você não colocou o primeiro, teve a mudança para H. Comecei bem, mas em vez do terceiro coloquei o primeiro … ”.

A estreia de Pietro Peccenini remonta a 2009. Seu filho mais velho Sergio nasceu em 2010 …

“São um pouco aquelas relações estelares. Em 2008 completei uma experiência profissional bastante longa. Um novo capítulo começou na minha vida. Tudo aconteceu em 2009, minha companheira Alessandra engravidou do Sérgio, conheci Stefano Torchetto e começamos a treinar, Comecei um novo emprego e voltei para Milão. Há anos na história de nossas vidas como carros alegóricos e aí começou um capítulo que continua até hoje. Agora são três filhos. Claro, começando a correr no carro quando seu primeiro filho está prestes a nascer não é para todos .Mas não existem pessoas comuns no automobilismo. Concluo com uma citação de Guccini É preciso ciência e perseverança para envelhecer sem maturidade.

No carro, ele tem um adesivo “roubado” de Turchetto que diz: “Pense se não tentar”

“Vem da autobiografia de Valentino, a lenda do nosso mundo. É uma forma de homenagear Stefano. Ele mudou a minha vida e devo muito a ele. Então, o pôster é um pouco como um símbolo de homenagem, seja um patrono ou um professor, é uma homenagem. “

Pietro Peccenini, turma de 73 anos, graduado em filosofia com mestrado em gestão de esportes motorizados, construiu-se para os negócios, o que também o levou a uma paixão pelo esporte motorizado …

isso é. Eu estudei muito. Eu também fiz a NBA. Tenho tantos livros que choro, então, quando devo estudar hoje? Você sempre contará muito. Nunca será redundante. Acredito que a cultura é a única base sobre a qual a sociedade civil pode se desenvolver. Sem cultura estamos perdidos.

Se Pietro Piccinini fecha os olhos e sonha, com o que sonha?

“Estou definitivamente sonhando com uma corrida de 24 horas em Le Mans. F1? Eu ia fazer amanhã de manhã. A volta da F1 é mais gratificante. Procure dinheiro para alugar o carro por um dia, mesmo que o Minardi seja velho. Resumindo, é mais viável. A participação na série Le Mans deste ano é um incentivo de 24 horas? É uma das duas ou três etapas que você precisa seguir. Então chegar lá também é uma questão de dinheiro dito de forma vulgar, não só mas esta é a condição necessária. Há toda uma economia nessa loucura mágica. Mandamos mensagem para patrocinadores? Sim…”.