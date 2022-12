Moratti, ‘Desconfiança do governo em relação à ciência ofende milhares de vítimas’

Milão, 31 dez. (Adnkronos) – “É deprimente a desconfiança flagrante da ciência por parte do governo. É uma atitude que mata investigadores, médicos, enfermeiros, técnicos, protecção civil, o exército e os milhões de voluntários que se sacrificaram na campanha de vacinação Além disso, tudo parece um tapa na cara dos milhões de cidadãos que foram vacinados com bom senso. Um grande patriota e uma responsabilidade.” E assim no memorando de Letizia Moratti, a candidata civil à presidência da região da Lombardia, com o apoio do Terceiro Pólo, a estigmatização das decisões do Executivo e da Câmara dos Deputados.

O decreto aprovado em Montecitorio que restabelece os profissionais de saúde que não estão sujeitos à violência, proíbe multas e abole o corredor verde “é inaceitável – diz Moratti -. E apoio todos esses parlamentares, especialmente os parlamentares da maioria e do grupo Forza Italia, que não aprovaram um decreto confirmando perigosas contradições de escolhas sinistras, ao mesmo tempo em que soaram o alarme do contágio”. Afinal, “mesmo para os aeroportos, não tem caído em saco roto o apelo a controlos também para paragens temporárias e para quem chega da China não só com voos directos. A grave falta de responsabilidade, que – conclui – ofende os milhares de Vítimas de Covid que marcaram nosso país, especialmente a Lombardia.” “.