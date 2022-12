Covid: Sem swab assintomático após 5 dias – cuidados de saúde

O Ministério da Saúde divulgou uma circular que atualiza os métodos de gerenciamento de casos de coronavírus e seus contatos. Conforme já previsto no decreto Delirium, para os casos que “foram sempre assintomáticos e para os que não apresentam sintomas há pelo menos 2 dias, o isolamento pode terminar 5 dias após o primeiro teste positivo ou início dos sintomas, independentemente de quem” realizou o teste. anti-limpeza ou particulado”.

Especificamente, o decreto prevê isso. As pessoas com teste positivo para um teste de diagnóstico molecular ou de antígeno de SARS-CoV-2 passam por medições de isolamento, da maneira descrita abaixo.

Para os casos que sempre foram assintomáticos e para os que estão assintomáticos há pelo menos 2 dias, o isolamento pode terminar 5 dias após o primeiro teste positivo ou início dos sintomas, independentemente de ter sido realizado teste de antígeno ou molecular.

Para casos sempre assintomáticos, o isolamento pode terminar até 5 dias antes se um teste de antígeno ou molecular realizado em uma unidade de saúde/farmácia for negativo.

Para casos em imunossuprimidos, o isolamento pode terminar após um período de pelo menos 5 dias, mas sempre após um teste de antígeno ou molecular com resultado negativo.

Para os profissionais de saúde, se estiverem assintomáticos por pelo menos dois dias, o isolamento pode terminar quando um teste de antígeno ou teste molecular for negativo.

Os cidadãos que entraram na Itália vindos da República Popular da China nos sete dias anteriores ao primeiro teste positivo poderão encerrar o isolamento após um período não inferior a 5 dias a partir do primeiro teste positivo, se estiverem assintomáticos por pelo menos dois dias e negativo para o período do teste antigênico ou molecular.

No final do isolamento, é obrigatório o uso de dispositivos de proteção respiratória FFP2 até ao 10.º dia do início dos sintomas ou a partir do primeiro teste positivo (na ausência de sintomas), sendo recomendado em qualquer caso evitar pessoas de alto risco e/ou ambientes lotados. Essas precauções podem ser descontinuadas no caso de um antígeno ou teste molecular negativo.

Para aqueles que estiveram em contacto próximo com indivíduos positivos confirmados para SARS-CoV-2, aplica-se o regime de automonitorização, pelo qual é obrigatório o uso de dispositivos de proteção respiratória FFP2, em ambientes fechados ou na presença de grandes aglomerações, até ao dia 5. dia após Data do último contato próximo.

Se ocorrerem sintomas durante o período de automonitoramento sugestivos de possível infecção por SARS-CoV-2, recomenda-se a implementação imediata de um antígeno ou teste molecular para detectar SARS-CoV-2.

Os profissionais de saúde devem realizar um teste de antígeno ou molecular diariamente até o quinto dia após o último contato.