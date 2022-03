Beef and Street 2022: uma união entre arte e ciência

Após a estreia de Hill of Vision, de Roberto Faenza, sobre a extraordinária história infantil de Mario Capicci, posteriormente ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, outro elemento importante foi adicionado à programação do Bif&st 2022 com The Conversation at Petruzzelli na manhã de domingo, 27 de março, Entre Capicci e Carlo Doglioni do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia.

O encontro emocionante foi realmente esclarecedor para os presentes e destacou a interconexão entre arte e ciência: ambas não fazem nada além de buscar inspiração. Porque “arte e ciência são os assuntos de que são feitos os seres humanos” – foi assim que Capecchi começou.

“A ciência é importante para o bem comum, a pesquisa é do interesse de todos – continuou Mario Capicci – devemos pensar no que estamos fazendo e parar porque o homem tem o poder de destruir tudo. Achamos que nosso planeta existirá para sempre, mas não é. É um planeta frágil. A guerra deve ser substituída pela ciência e pelo coração. Devemos insistir para que possamos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores.”

Em seguida, Capecchi continuou com um aplauso especial para o universo feminino: “A única coisa que me dá esperança é que existem tantas mulheres. As mulheres vêem a vida como uma coisa preciosa. Precisamos da energia e da voz das mulheres. Devemos abandonar o status quo. Precisamos pensar no futuro e encontrar um novo foco e uma nova direção para cuidar do planeta. Devemos parar de pensar “eu” e pesar “nós”.

Do encontro entre Capecchi e Doglioni surgiu a importância de nos inspirarmos em verdadeiros mestres, através do trabalho em equipe e acreditarmos com todas as nossas forças que somos muito mais do que pensamos. “Não devemos ter medo de fazer perguntas e não devemos nos contentar com respostas curtas.” Segundo Capicci, a senha é “curiosidade”, como é a das crianças que sempre perguntam por quê. Por outro lado, para Capecchi, ser cientista significa ser pago para jogar, encontrando respostas que ajudem toda a comunidade. “Sou um cientista porque gosto muito”, concluiu Mario Capicci.

“A ciência – acrescentou Doglione – é uma responsabilidade coletiva e uma força.” Nesse sentido, Capecchi destacou que é importante incentivar todas as artes que nos inspiram e nos tornam melhores. Mario Capicci reuniu então o público do Teatro Margherita com Roberto Faenza e Elda Ferri e produtores da biografia do Prêmio Nobel Colina da Visão. Capecchi admitiu que assistir sua história na tela grande foi uma grande emoção e que ele espera que inspire as gerações futuras.

“O filme é voltado para os jovens – comentou o diretor Roberto Faenza – e acho que por mais excepcional que seja a história de Capecchi, as pessoas ainda acham difícil acreditar que é verdade. Na verdade, é uma história da Disney de alguém que não consegue e então faça.” Os fabricantes admitiram que a distribuição não será direta. Na Itália, será coordenado por outras histórias de Cesare Fragnelli, e ao mesmo tempo estamos pensando que também se espalhará para universidades e campi e talvez nos Estados Unidos porque é uma coisa muito importante para contar. “A ciência – concluiu o Prêmio Nobel Capecchi – leva em conta coisas que parecem não existir e as torna realidade.” Em certo sentido e à sua maneira, o cinema faz o mesmo.