Sant’Agostino tomado em medicina Bogni passa por analogia

Santagostino: Costantino, Corregigiari, Vitale, Stefanelli, Cesari (78′ Matteozzi), Puccini (80′ Rebelo), Isetta, Schiavon, Di Domenico, Centones, Bagni (57′ Giovoni). Disponível: Guzzinati, Sabioni, Mazzoni, Pavisi, Dippolito, Marastoni. Rebanhos de Rambaldi.

Medicina Fusatun: Sammarchi, Alpi (64′ Castagnini), Dradi, Callegari, Randi, Caidi, Sabbatani (78′ Garelli), Bolelli (57′ Maleh), Pugni (57′ Nisi), Selleri, Grazioso (88′ Ferretti). Disponível: Palermo, Comissários, Dal Oglio, Castagnini. Treinador: Geraci

Árbitro: Cintini Nicola, artilheiro do Cesena: 33′ Bogni (meio-campo)

Notas: 31′ Alpi cartão amarelo (M), 43′ Pugni (M), 52′ Bagni (SA), 70′ Stefanelli (SA), 87′ Caidi (M).

Sant’Agostino joga com determinação, mas a medicina vence. Ele imediatamente inicia a medicina, no movimento 3 em controle vertical e atirando na área de Pugni, salva Costantino no chão. Sant’Agostino responde aos 5 minutos de escanteio Schiavon: chute de Izetta e cabeceamento de Bochini defendidos, chute de Sentonons 8′ rasteiro, chute levemente alto e aos 10′ tiro livre direto de Izeta, desviado por escanteio de Samarchi. Convidados: Aos 14′ o cabeceamento de Pugni desviou para escanteio, aos 16′ o ala de Randy para Sabbatini, um chute. Numa bela jogada verde-e-branca de 21′, Schiavon-Cesari virou a favor de Di Domenico na área, para o lado. Aos 25′ med perto da rede, Sellelli errou Bolelli que de boa posição na área, 29′ de controle e um chute à área de Spatani, Costantino defendeu. Em passe de Medicinen aos 33′, Sabbatani cruzou para a área para Bogni, que marcou de cabeça. Na segunda metade da 51ª ocasião, Sant’Agostino, Cesare trabalhou na ala de Di Domenico: um belo chute e uma defesa de Samarchi. O convidado respondeu aos 54 minutos: Randy Lebogni na área, de cabeça, Costantino, aos 59 minutos, Albi Nissi, defendeu um chute seu. Os Lizards responderam: a cobrança de falta de Schiavon para Stefanelli na área aos 64 minutos, defendida com uma cabeçada, a medicina respondeu aos 66 minutos com Nisi, defendido na diagonal por Costantino. Santo Agostinho insiste em procurar uma gravata, mas sem sucesso. Aos 82′ de escanteio de Schiavon, a bola está em uma pequena área e Vitali não desvia em nada, 88′ cobrança de falta de Izeta dentro da área, o chute de Rebelo foi defendido por Samarchi. Mário Tosati