A notícia chega à Itália

Uma nova e revolucionária droga que visa diminuir o colesterol foi oficialmente introduzida. A droga também chega à Itália: é isso que é e como funciona.

As estatinas revolucionaram a prevenção de doenças cardiovasculares desde que foram introduzidas no mercado em 1987. Tornaram-se um tratamento adequado para a grande maioria dos pacientes para controlar os lipídios. É óbvio se for tomado corretamente e nas doses apropriadas. Mas às vezes não é suficiente para aqueles pacientes que têm alto risco de doença cardiovascular.

Justamente por isso, as pesquisas nunca pararam e os estudos sempre continuaram descobrindo que a medicação é incapaz de controlar, mas reduzir o colesterol. Aqueles que sofrem desta doença estão em sério risco. O colesterol ruim é a principal causa de doenças cardiovasculares. São precisamente estes que causam cerca de 220 mil vítimas anualmente só no nosso país.

Reduzir valores é um objetivo terapêutico primário em pessoas com valores elevados. Espero que as coisas mudem com a chegada InclisiraA droga revolucionária que foi oficialmente introduzida. Um medicamento que é aprovado não só na Itália, mas em 60 países ao redor do mundo e pode ser prescrito por um médico especialista.

Reduza o colesterol com o novo medicamento: como funciona?

O colesterol ruim está associado à doença cardíaca isquêmica, doença cerebrovascular e doença aterosclerótica em geral. algumas pessoas fazem Eles brigam no jantar por causa de certos alimentos Assim como com alguns medicamentos. No entanto, o controle adequado nem sempre é alcançado com os medicamentos disponíveis. Então, a notícia novo medicamento É uma conquista.

Enquanto lemos no portão Finanças de Milãodrogas Inclisira Gerenciou mais de um ano com Duas injeções sob a pele por um profissional de saúde. Após a primeira injeção, a segunda injeção é administrada 3 meses depois. Depois disso, continua a cada 6 meses. A droga foi confirmada para ser capaz de reduzir pela metade os níveis de colesterol LDL. Basicamente é o que causa a aterosclerose.

A chegada da droga na Itália foi revelada por publicação no Diário Oficial. Mas também durante uma conferência de imprensa organizada pela Novartis Italia em Roma. Inclisiran tem alta eficácia e é uma opção de grande interesse para os pacientes. que não obtiveram controle com as doses máximas toleradas de estatinas. É por isso que se espera que o problema seja resolvido com este medicamento que já está disponível para todos.

Todas as informações do artigo são retiradas de sites e revistas especializadas. Este artigo é apenas informativo e não pretende substituir a opinião de um especialista médico. Portanto, em caso de problemas de saúde, é sempre aconselhável entrar em contato com seu médico.