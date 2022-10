Riccardo Villari: “Foi feita uma importante viagem para reconstruir o Museu da Cidade da Ciência”

Envolvido Envolvido Envolvido Envolvido E-mail

Riccardo Villari, presidente da Città della Scienza, lembra o que foi realizado nos últimos meses para iniciar a reconstrução do Museu

Nos últimos meses, houve muitos sinais positivos em relação à reconstrução do novo museu. Onde estamos? Aqui, podemos dar algumas notícias positivas sobre a revitalização do Centro de Ciências?

Começamos com uma hostilidade na minha opinião tendenciosa sobre a administração municipal passada, que na verdade parou tudo nos últimos dez anos. Havia uma abordagem ideológica dos problemas ao invés de meritocracia, então nada foi feito no final. Com a chegada de Gaetano Manfredi, o novo prefeito e comissário do governo, com a ministra Mara Carvagna e o presidente Vincenzo de Luca (supondo que se não fosse o apoio da região da Campânia, a sobrevivência dos Idis estaria comprometida), o a sinergia entre as instituições foi essencial. Fizemos propostas, discutimos o mérito com todos os interlocutores e começamos a trabalhar na busca de uma solução, além de resolver uma série de divergências. Entramos no mérito, o local identificado no Praru (Programa de Reabilitação Ambiental e Reabilitação Urbana) para o novo museu estava técnica e funcionalmente errado, pois não estava ligado ao corpo central da Città della Scienza, em terreno ainda a ser restaurado. , o que significa que a disponibilidade financeira de mais de 40 milhões mais os outros 20 disponíveis em dinheiro europeu que tivemos que gastar e comprometer até 31 de dezembro deste ano, teríamos perdido. Com a nova gestão conseguimos obter uma modificação eficaz e necessária do local, definindo a área do parque de estacionamento existente para reconstrução. Então essa mudança teve uma série de consequências. No último encontro com todos os heróis da sala de controle, as instituições mencionadas, Invitalia e os sujeitos implementadores, trabalhamos para isso. Assim, há um novo site e um projeto vencedor no concurso internacional. Pedimos aos designers para modificá-lo para o novo destino (assim também resolvemos um conflito que herdamos). Na conferência de serviços com todas as partes interessadas – em cerca de um mês e meio – devemos ter um endereço de construção. Neste ponto, poderemos licitar a reconstrução. É um fato objetivo relevante: após 10 anos a reconstrução física do novo museu deve finalmente começar. Então, neste momento, um novo impulso será dado, mas gostaria de avaliar a importância do caminho percorrido até aqui. Tudo isso deve ser uma indicação clara do quanto as instituições acreditam na cidade da ciência e em seu futuro. Conseguimos: e digo ‘nós’ porque a governança está comprometida com os colaboradores com o incentivo que sempre nos deram para fazer mais e também para encontrar o que herdamos. Hoje podemos dizer: encontramos uma situação catastrófica, 20 milhões de dívidas e sejamos claros, aqui também houve indenização do seguro após o incêndio no valor de 15 milhões. Um número que devemos somar hoje aos demais recursos de reconstrução que não existem mais. Parte desse dinheiro foi investido em gastos correntes e apenas uma pequena parte em dívidas. Então, quem quer que tenha aceitado tanto a crítica teria feito o possível a tempo de fazer a pergunta à antiga administração… que não era “O que aconteceu com a Cidade da Ciência?” Mas “o que aconteceu com esses recursos da Città della Scienza e como eles foram usados? Hoje estamos progredindo e estamos muito felizes que as instituições nos apoiaram neste esforço. Todos acreditamos que esta última milha pode ser percorrida com satisfação para realizar a reconstrução do novo museu.”

comentários

comentários