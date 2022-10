Ronaldo e a depressão: ‘Faço terapia há dois anos e meio e agora está a melhorar’

O filme Dazn dedicado ao fenômeno foi exibido ontem em Madri, em uma noite emocionante para o campeão brasileiro (“Sim, chorei várias vezes vendo essas fotos”) e para o público. Depois disso Ronaldo tratou dos problemas psicológicos que teve durante anos e que resolve graças ao tratamento: “Eu vim de uma geração em que você foi jogado em uma briga e teve que se virar sem a menor possibilidade de pedir ajuda”

Ontem à noite em Madrid, a Dazen apresentou o filme dedicado a Ronaldo, intitulado “O Fenómeno”. Uma noite tão emocionante quanto o documentário, já que Ronaldo abre com a narração do drama que viveu entre 1998 e 2002, com uma dupla lesão no joelho direito.

verdadeira paixão – “Sim, eu chorei – Ronaldo disse ontem à noite no palco do cinema Callao. Tanto a primeira vez que o vi em Londres, mas duas vezes também esta noite. São 90 minutos, mas para mim é como um século e uma eternidade. Com todo o otimismo no mundo e com todo o amor que sou pelo futebol, houve momentos em que não sabia onde estava e para onde ia. Não entendia por que aconteciam tantas coisas ruins comigo. eu, sou uma boa pessoa, sou honesto, gentil, pelo menos de vez em quando, que sempre sorri. Todo mundo o ama. Eu não entendi. Mas no final, Deus guarda os momentos maravilhosos para pessoas honestas que são bem comportados e trabalham duro. Uffff, estou animado.”

Saúde psicológica – Aplausos do salão. Então Ronaldo recomeça: “Há muito drama no filme. Você volta para ver as decisões difíceis que você tem que tomar quando tem 22-23 anos. E sem nenhuma ajuda psicológica. Foi ótimo. Ser o herói desta história me custou muito. Naquela época não era. Fala-se da saúde mental dos jogadores, hoje é. Naquela época éramos como guerreiros, eles nos jogavam na arena para ver quem saía vivo, era tipo assim. A pressão que eu estava sentindo estava me empurrando para baixo toda vez e não O garotinho sabe como agir, como lidar com tudo isso, com tantas coisas grandes acontecendo com ele. Eu me esforcei tanto e aprendi tantos tapas por todo o lado. Olhando para trás hoje, você vê muito drama. Mas também um final muito feliz. Devo Com a minha vida pelo futebol, continuo com o futebol e permanecerei no futebol pelo resto da minha vida. ” READ Juventus, a bandeira não é uma opinião - Corriere.it

em tratamento – Ronaldo também falou com o Marca sobre a questão psicológica: “Hoje estou em terapia, comecei há dois anos e meio e me ajudou a entender melhor o que eu estava sentindo antes. Olho para trás e sim, vejo que estávamos muito , muita, muita pressão psicológica e sem nenhum preparo. Específico. Naquela época ninguém se preocupava com a saúde mental dos jogadores. Hoje é diferente, há muito interesse pelo tema, os jogadores são estudados e analisados. Na minha na vida essas coisas não teriam sido cumpridas, e o futebol pode levar a um grande estresse que pode ser decisivo para o resto da vida. O tema foi completamente ignorado em nossa geração. Muitos jogadores passaram por momentos difíceis, incluindo depressão, devido a um falta de privacidade ou liberdade. Os problemas eram muito óbvios, mas as soluções eram em grande parte indisponíveis.” Demônio da depressão: Ronaldo fala sobre o fenômeno com os espanhóis do “Marca”, por ocasião da apresentação do documentário Dazen sobre sua vida, intitulado “Ascensão, queda e salvação de Ronaldo”. Falando com Roberto Carlos, no documentário, o herói brasileiro também toca no tema da saúde mental. “Sim, hoje estou fazendo terapia – diz o ex-ídolo dos torcedores do Inter (entre outros) -. Dois anos e meio se passaram e entendo muito melhor o que passei antes. Venho de uma geração em que fui jogado na batalha e você tinha que passar sem a menor possibilidade de pedir ajuda. Olho para trás e vejo que sim, estivemos sob uma pressão psicológica muito, muito, muito despreparada. Até porque não havia preocupação com a saúde mental do Hoje eles estão muito mais preparados, estão recebendo os cuidados médicos necessários também para enfrentar o dia e os jogadores estão sendo estudados. Mais: o perfil de cada jogador, como ele reage, como deve reagir… No meu tempo Não houve nada disso. Durante toda a minha vida soube-se que o futebol pode ser uma fonte de grande stress e ter um peso enorme no resto da minha vida jogador”. READ Pode ser prejudicial à saúde

Não há comparação – Era impossível, naqueles anos, confrontar alguém. “Muitos, é claro, tiveram momentos horríveis, incluindo depressão, devido à falta de privacidade e à falta de liberdade… É verdade que os problemas eram muito óbvios, mas as soluções não estavam imediatamente disponíveis.”

