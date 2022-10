Medusa e vírus, livros vencedores do Prêmio Piccolo Galileo – Libri

São eles “Il Giardino delle Meduse”, de Paola Vitale e Rossana Bossù (Categoria Júnior) Edição CameloZampa, e “Jogo do Vírus”, de Antonella Viola e Federico Taddia (Categoria Jovem) Edição Mondadori, Livros vencedores do Prêmio Piccolo Galileo para uma publicação científica . A cerimônia de premiação foi realizada em Pádua como parte da Semana da Ciência idealizada, coordenada por Playadi e promovida pela Prefeitura de Pádua.Internet. O prêmio, que se divide em duas categorias, Júnior para leitores entre 5/10 e juvenil para leitores entre 11/16 anos, faz parte do Prêmio Literário Galileo de Editoração Científica, prêmio para seniores que já chegou. Décima sexta edição. Os livros vencedores chegaram à final junto com outros dois livros finalistas de cada categoria, selecionados entre os 54 indicados ao prêmio por um júri científico de 4 júris. O caminho para determinar o vencedor na categoria Júnior e Juvenil contou com a participação de um júri de 10 crianças e 10 meninos/meninas que receberam os livros finais como leitura de verão e depois decidiram sua classificação final. O seu voto, juntamente com o voto do júri científico e o voto das crianças e jovens presentes no salão na cerimónia de encerramento, permitiram o anúncio do vencedor absoluto.

“Jellyfish Garden” é uma imersão no mundo das medusas, para descobrir tudo sobre essas estranhas criaturas e entender por que estudá-las é importante para o nosso futuro. O Jogo do Vírus é um livro divertido para entender como nossos corpos funcionam e se protegem.

“É com muito prazer que autores e editoras acreditaram no Prêmio Piccolo Galileo para jovens leitores. É um sinal positivo tanto para o mundo editorial quanto para a cultura, porque aproximar os jovens da ciência é um componente essencial”, disse Andrea. Colacio, Conselheiro de Cultura do Município de Pádua. “Il Piccolo Galileo quer premiar este mundo, não apenas autores, mas também ilustradores: publicar para crianças é uma união de textos e imagens”, concluiu Alessio Scaporo, Presidente Científico da Pleiadi e Prêmio Piccolo Galileo.