Um prêmio de saúde, em teramo gutta para medicina humana, veterinária e ambiental – Virtù Quotidiane

tiramo – Stefano Bertozzium dos gerentes seniores mais importantes do mundo científico americano, pesquisador de renome mundial, junto com Anthony Fauci Nas políticas de saúde dos EUA para controlar o Covid. Valério Rossi AlbertiniCNR físico e acadêmico, virologista Janis Siashi Zanellabiologia Edward C. HolmesProfessor da Universidade de Sydney H Ação Stacy SchultzVice-diretora do Centro Colaborativo da Organização Mundial da Saúde para Estudos Ambientais sobre Influenza em Animais. David Kwamen (na foto da capa)famoso escritor de artigos, autor Extensão e difusãoo livro que previu a epidemia em 2012. E então Nico RomitoChef de Abruzzo, premiado com três estrelas Michelin.

Estes são apenas alguns dos nomes mundialmente famosos, incluindo cientistas e pesquisadores, campeões do “One Health Prize”, o evento de três dias promovido pelo Instituto Experimental de Animais Animais de Abruzzo, que começou hoje em Teramo.

O herói do primeiro dia com palestrante de Masters, Bertozzi, CEO da American Society of Microbiology (ASM), que dirige em Washington, papel que lhe valeu o apelido de vavaliere de estrela da Itália, dado a ele pelo presidente . para a república Sérgio Mattarelladepois Ciacci Zanella, Holmes e Schultz-Cherry que também integram o Comitê Científico do One Health Prize, prêmio organizado como parte da iniciativa, destinada à excelência em pesquisa no cenário nacional e internacional, mas também à divulgação e comprometimento para o planeta que será premiado amanhã à noite Por um cientista e uma história italiana, estrangeira e famosa.

O objetivo dos três dias é refletir sobre os temas da saúde única, aquela abordagem interdisciplinar onde a saúde das pessoas está diretamente ligada à saúde dos animais e ao estado do meio ambiente em que todos vivemos. Para isso, o Instituto Zooprofilático, dirigido por Nicola DaltriotConta com nomes ilustres nas áreas de medicina humana, medicina veterinária e meio ambiente.

Amanhã é o destaque da iniciativa, com discussão sobre saúde global entre o vice-diretor-geral da FAO e o ex-ministro da Agricultura, Maurício MartinaHá anos envolvido em questões-chave de emergências alimentares e ambientais, Francisco BrancaDiretor do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da Organização Mundial da Saúde em Genebra, Ibrahim Al ZaqO representante da Organização Mundial da Saúde na Tunísia H Jean-Philippe DubeVice-diretora da Organização Mundial de Saúde Animal (Woah).

Um pensamento imperativo, amanhã de manhã, com as escolas para estimular um novo senso de responsabilidade pelo planeta em que participarão Massimiliano NarducciDiretor Geral do Escritório Regional da Escola de Abruzzo, Diretor Veterinário de Eze em Teramo, Alessio Lorosso E o físico do CNR Rossi Albertini. Este último também será um ponto de discussão para falar ao público em geral sobre ciência, amanhã à tarde.

Enriquecerá a mesa redonda sobre o sistema nacional de saúde, Gianni RedaDiretor Geral de Proteção à Saúde do Ministério da Saúde, Antonio Sourischefe do departamento veterinário da Ats Bergamo, Américo SechettiDiretor de Altems, Escola Secundária de Economia e Gestão de Sistemas de Saúde da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão H Stefano VillaProfessor de Saúde Global na Universidade Católica do Sagrado Coração em Roma.

Não apenas conferências. O evento também contará com a apresentação teatral “Sani”, marcada para hoje no Teatro Municipal de Teramo, juntamente com Marco Paolini. De episódios biográficos e eventos históricos a reboots pós-pandemia, Paolini reflete sobre o sentido do teatro que reúne e o faz a partir dos temas centrais da crise climática e da transformação ambiental. Amanhã, vamos pensar a nutrição através das palavras de Romito, defensor do papel social da nutrição.

