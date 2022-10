Ciência e neurônios jogam pong e um tratamento que pode curar o câncer

Neurônios cultivados em laboratório desempenham o papel de bongs e herpes labial que tratam o câncer – duas experiências que podem mudar fundamentalmente a medicina. Vamos ver como.

Neurônios no laboratório jogando Pong nos ajudam a entender a inteligência

Um grupo de pesquisadores da startup australiana Cortical Labs conduzir um experimento O que pode parecer estranho, mas suas implicações são significativas. Os cientistas cresceram em laboratório mais de Oitocentos mil neurônios humanos e de camundongos para formar uma espécie de mente pequena Ligar DishBrain E eu o ensinei a jogar pong, um dos primeiros videogames da história que nasceu na década de 1970.

A experiência mostraA inteligência intrínseca das células cerebraisé provável que abra Novos horizontes para o estudo de doenças como epilepsia ou demência também Efeitos de drogas, álcool e drogas no cérebro.

Para realizar o estudo, os neurônios foram conectados a um computador. Os neurônios receberam respostas diferentes com base em como você moveu a raquete para acertar a bola. Dessa forma, os neurônios obtiveram feedback instantâneo do computador e, consequentemente, Aprenda a jogar pong sozinho em apenas cinco minutos.

Carl Friston, um neurocientista teórico da University College London comentou sobre a descoberta: “O aspecto bonito e inovador deste trabalho está em fornecer aos neurônios sensações, feedback e, acima de tudo, a capacidade de agir em seu mundo. Surpreendentemente, As culturas de células aprenderam a tornar seu mundo mais previsível agindo sobre ele. Isso é ótimo porque você não pode ensinar esse tipo de autorregulação simplesmente porque esses pequenos cérebros, ao contrário dos animais de estimação, não têm um senso de recompensa e punição. “

Centenas de milhares de células cerebrais em uma tigela são ensinadas a jogar pong respondendo a impulsos elétricos. “Achamos justo chamá-los de cérebros ciborgues”, diz Brett Kagan, diretor científico da Cortical Labs, que lidera a pesquisa. https://t.co/5z3rQIOCjT pic.twitter.com/EokInKRZ0i – Novo Mundo (@world news) 22 de dezembro de 2021

O herpes labial pode derrotar o câncer

Outra descoberta incrível Ele vem do Instituto de Pesquisa do Câncer do Royal Marsden NHS Foundation Trust, no Reino Unido. Os pesquisadores usaram o arquivo . vírus da afta (vírus herpes simples) modificado geneticamente E fragilidade para o tratamento de pacientes com câncer em fase final. O vírus tem Células nocivas infectadas e destruídasum trabalho O câncer desaparece completamente Em um paciente, enquanto em outros pacientes Câncer sim ele é derrubar.

Em 2017, Krzysztof Wojkowski foi diagnosticado com câncer de glândula salivar. Wojkowski participou do experimento, no qual o vírus modificado foi injetado diretamente no tumor a cada duas semanas durante cinco semanas no total. O vírus invade as células danificadas e faz com que elas explodam enquanto ativa seu sistema imunológico. Graças a este tratamento, o câncer de Wojkowski desapareceu e ele está em remissão há dois anos.

Outros pacientes que participaram do estudo também responderam de forma muito promissora. O professor Kevin Harrington, chefe da equipe de pesquisa, está encantado com a distinção Resultadosque define “Realmente impressionante“É raro ver boas taxas de resposta em ensaios clínicos em estágio inicial, porque seu objetivo principal é testar a segurança do tratamento e envolver pacientes com câncer muito avançado, onde os tratamentos convencionais pararam de funcionar”, disse Harrington.