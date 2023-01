Ciência e Política, Cientistas Estagiários – BariSeranews

É uma obsessão: você não consegue se livrar de Fabrizio Brigliasco, o virologista do estado, da telinha, que lê sua biografia no “Tendência online” (https://www.trend-online.com/politica-attualita/fabrizio-pregliasco-chi-e/) não fez, ao que parece, um dia do laboratório; Ao contrário, sua carreira foi inteiramente “administrativa” até chegar à diretoria do CNEL (Conselho Nacional de Economia e Trabalho).

Antonio Di Pietro teria exclamado: “Que palpite!”

Então, quem é Fabrizio Pregliasco?

Além de um diploma em medicina e cirurgia e duas especializações necessárias em Higiene, Medicina Preventiva e Toxicologia, ele ocupou, desde 1991, um cargo de pesquisador universitário em Saúde Pública e Aplicada (Departamento de Ciências Biomédicas, Universidade de Milão).

Aos 36 anos ingressou na Fundação Onlus “Sacra Famiglia” de Cesano Boscone onde se tornou Diretor. Desde 2009, ele é o diretor médico da Ambrosiana Nursing Home, uma instituição hospitalar credenciada pelo NHS, que é controlada pela mesma organização. Desde 2005, é vice-presidente da ANPAS (Associação Nacional de Ajuda Pública).

Ele apareceu na televisão como virologista e cientista. Parece-nos, no máximo, famosa pela ciência.

Segundo Adnkronos, o que disse recentemente o honorável Fabrizio Brigliasco da Rai Radio 1, convidado de Un Giorno da Pecora?

Ele expressou seu apreço pessoal pelas vítimas em potencial da gripe australiana: “Vinte mil mortes é um número razoável.” E depois: “Se tiver resfriado, gripe ou febre leve, é melhor ficar em casa e não ir” (jantar). E ainda, “talvez eu me limite a dez pessoas” (o número de convidados no jantar).

nós vamos! Como uma declaração de um cientista (ou especialista) que realmente soa como um pouco, esse pouco também é dito aos montes.

Brigliasco afirma nos ensinar a viver, dizendo, entre outras coisas, pura vulgaridade.

Ele parece considerar seu público um pouco ignorante, um pouco pueril; Definitivamente ovelha, certamente incapaz de autogestão.

Alguém se pergunta por que ele está sempre na TV como se fosse uma estrela? Alguém se pergunta por que esses diretores, jornalistas e editores agendam tão pouco sobre os assuntos que precisam usar personagens repetitivos, irritantes e chatos, no visual e nas teses?

Tenha cuidado, no entanto! Há um sério perigo à espreita.

Como esses personagens são estudiosos, deve-se ouvi-los com respeito e … até obedecer; Caso contrário, alguém pode ser considerado um invasor perigoso para a segurança da comunidade.

Na verdade, há uma questão mais profunda escondida aqui.

Quem é o mundo? Quem gasta a qualificação de um cientista? Que charlatão carrega essa responsabilidade?

Uma pergunta muito importante porque então caímos na “mãe das questões” não resolvidas: prevalece a ciência ou a política?

Na primeira das duas questões, no campo da virologia, se compararmos a biografia de Fabrizio Brigliasco com a do falecido Luc Antoine Montagnier, podemos nos sentir imediatamente constrangidos.

Resumimos a primeira abordagem de “Tendência online”; A partir de um segundo, resumimos da Wikipedia.

L.A. Montagnier foi um biólogo e virologista francês, diretor honorário do “Centro Nacional de Pesquisa Científica” e da “Unidade de Oncologia Viral do Instituto Pasteur de Paris”, que recebeu o Prêmio Nobel pela descoberta do HIV, que vive no laboratório. .

Não há história entre as duas abordagens.

Mas Pregliasco é aclamado em todos os sentidos e em todos os programas de entrevistas; Enquanto Montagnier tinha a comunidade científica contra ele por causa de suas hipóteses sobre a origem do vírus SARS-CoV-2.

Longe de querer tomar posição sobre este particular debate “científico”, mas com um sabor muito “político”, não se pode deixar de recordar a história.

Galileu Galilei foi condenado três vezes, com toda a comunidade científica contra ele, por suas teorias heliocêntricas “heréticas”.

Com isso, o que importa aqui é a afirmação de que existem estudiosos e estudiosos: os que estão na moda, os que deveriam ser banidos; aqueles a serem elogiados, aqueles a serem executados; Aqueles “estado”, aqueles “contra o estado”.

Aqui, também, entendemos quem são os charlatões ignorantes que decidem quem deve se qualificar como um estudioso, considerando o currículo sem sentido.

Sabemos, porém, que cientista é aquele que segue um caminho rigoroso de observação, inferência, lógica, elucidação e experimentação sem introduzir preconceitos, pré-concepções, atribuições e preocupações.

Não podemos deixar de recordar, aqui, um artigo da Sole24 Ore (datado de 8 de outubro de 2020) de Andrea Gagliardi que descrevia, estupefato, o balé de virologistas e instituições de saúde em relação às máscaras, enquanto a Itália comprava 800 milhões de euros em produtos inúteis . Máscaras chinesas.

Relembramos, para refrescar a memória, alguns trechos do artigo.

“Máscaras para pessoas saudáveis ​​são inúteis”, disse Walter Ricciardi (Consultor do Ministério da Saúde), Alberto Villani (Chefe da Unidade de Operações Complexas de Pediatria Geral e Doenças Infecciosas do Hospital Infantil Bambino Geseau e Presidente da Sociedade Pediátrica Italiana). , Angelo Borrelli (Chefe da Proteção Civil), até a Organização Mundial de Saúde que, aliás, confirmou que “não existem provas científicas suficientes de que as máscaras ajudam uma pessoa saudável a evitar a infeção”… e alertou, para mais, “ ao sentir uma falsa segurança que pode incutir na população, abandonando outras medidas básicas, como práticas de higiene das mãos e distanciamento social”.

Tudo isso até maio: a irônica mudança em junho.

Alguém pode ficar tentado a justificar o fiasco apelando para o pretexto de não saber sobre o vírus.

Embora isso seja verdade, certamente se sabia que a transmissão era aérea. Portanto, quem – queremos enfatizar “qualquer um” – chamado para tomar uma decisão, teria entendido que uma máscara pode reduzir significativamente a propagação da infecção pelo fato de ser um obstáculo ao fluxo de aerossóis.

Na dúvida, era adequado incentivar o uso de máscara; No entanto, em caso de dúvida, seu uso foi desencorajado.

Quem teve que decidir senão a política, diante de tamanha asneira da ciência?

Agora, a suspeita é legítima: tivemos políticos incompetentes ou perspicazes? Temos pseudo-cientistas ou cúmplices?

Alguém pode pensar, maliciosamente, que querem promover a propagação do vírus, tal é a descrença associada a estas decisões bizarras.

Dos exemplos de Montagnier e Galileu, bem como do já mencionado tema das “Máscaras”, podemos derivar mores.

Assim como os cientistas não são todos iguais, e sabemos por quê, também é uma desculpa para perguntar se a ciência ou a política vem primeiro.

Bem, a ciência está a serviço da política; Mesmo falso.

Na verdade, pode acontecer o contrário, mas apenas quando os políticos não são qualificados.

Por outro lado, se alguém declara que a política está a serviço da ciência, significa que há algo obscuro por baixo: porque os objetivos são sempre o poder e o controle do povo.

demonstração? O uso da energia nuclear no século passado é um exemplo histórico típico.

Mas também a candidatura de Brigliasco às próximas eleições regionais da Lombardia, depois da fama que ganhou, é um exemplo típico: líder de uma lista cívica de apoio a Pier Francesco Majorino, candidato a presidente do Partido Democrático e do Movimento Cinco Estrelas, assistência médica emergencial das partes.

Enquanto isso, para Pregliasco, não importa a virologia, não importa a pesquisa, não importa a ciência, não importa a publicação científica: ele só quer dizer às pessoas como elas devem viver, mesmo à custa de sua própria credibilidade.

Não parece tudo uma recompensa pelo trabalho feito? A respeito?

Pense, como o promotor científico dita ao touro como viver, transbordando o que pensávamos ser sua cerca cultural como virologista; Montagnier, como virologista, tem expressado teses científicas em seu campo de pesquisa.

Bem, o primeiro candidato à administração popular; A segunda está distorcida.

Nós estamos no lugar certo? Algumas suspeitas parecem legítimas.

Antonio Fox – Presidente do “Sistema Paese” – Economia Real e Sociedade Civil