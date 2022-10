O apelo do futuro governo não extingue o Ministério da Pesquisa

Um apelo ao futuro governo para não abolir o Ministério da Universidade e da Pesquisa e mantê-lo distinto do Ministério da Educação: foi lançado pelo Grupo de Pesquisa Científica de 2003, que reúne pesquisadores italianos que trabalham na Itália e aparecem nas listas de o mais citado no mundo na literatura científica. O primeiro signatário do recurso é o Prêmio Nobel Giorgio Parisi, junto com a presidente Maria Pia Abraccio e os outros 124 membros.