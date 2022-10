Carlos III está doente. Médicos dizem que as condições do rei preocupam os súditos

Carlos III preocupa os habitantes do Reino Unido: suas condições de saúde assustam seus súditos. O novo rei está doente? Isso é o que os médicos dizem.

Os súditos se preocupam com seu novo rei: Carlos III assusta o Reino Unido por causa de sua saúde. Muitos notaram os detalhes do novo guardião, que despertaram muitas dúvidas e medos entre as pessoas.

A família real inglesa é uma família que ninguém vai se cansar de falar. Escândalos e fofocas circulavam antes mesmo da morte da rainha, como sempre, mas agora aumentaram dramaticamente após rumores e Segredos revelados Com a morte de Isabel.

Foi o reinado mais longo da história depois do Rei SolLuís XIV, que durou 72 anos. Todos pensavam sarcasticamente que a rainha agora era imortal, mas no final era hora dela se despedir de seu povo.

Os médicos compartilharam suas preocupações sobre sua saúde por um tempo, e a notícia não escapou dos jornais. A notícia se espalhou pelo mundo e vários meses antes de sua morte Pessoas Ele estava preocupado com o destino de Elizabeth.

Agora Carlo, 73, assumiu a liderança no Reino Unido e seguirá os passos de sua mãe. Não seria fácil suportar um legado tão pesado, mas o rei está pronto para provar a si mesmo e Dê tudo de si para o seu país.

No entanto, seu comportamento já gerou uma discussão: Carlo expressou sua afeição por Harry e MeganE a Mas ele aludiu a isso Os duques de Sussex permanecerão excluídos da herança real Os títulos estão em anexo.

Carlos III preocupa as pessoas

Os últimos rumores estão falando sobre ela Rei não está bem de saúde. Em particular, as pessoas ficarão preocupadas dedos Carlo está inchado e vermelho. Muitos se perguntavam que doença o novo guardião tinha, com medo de que pudesse ser uma doença grave.

Na verdade, pelas fotos você pode ver isso muito bem. o Estrela diáriao tablóide britânico, entrou em contato com A Médico Para entender as razões por trás de sua condição de saúde particular. Gareth Nye, professor da Universidade de Chester, Explique o que é.

“Certamente não há problemas de saúde imediatos que possam ser rastreados até os dedos inchados, e muito provavelmente eles são sinal de idadeEle tranquilizou os apoiadores do rei Carlos. Dedos inchados podem estar amarrados Edema ou para artriteduas condições muito comuns em pessoas de 65 anos.