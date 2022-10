Investigações de Medicina do Trabalho

Um trabalhador italiano de 40 anos disse que não corria risco de vida ferido Hoje na fábrica, enquanto trabalhava numa serra de esquadria, em Casentino. De acordo com uma reconstrução preliminar feita por técnicos de medicina do trabalho que correram para o local, nenhuma outra pessoa estaria envolvida no acidente: o homem de 40 anos estava trabalhando sozinho na máquina. O acidente ocorreu na empresa Polistamp em Pratovecchio, empresa especializada em beneficiamento de molduras e portas de geladeiras.

Investigações da Autoridade de Saúde Local e os Carabinieri

Eram cerca de 10h30 quando o homem cortou a mão com a serra circular de uma serra métrica, enquanto passava pedaços de PVC para serem cortados e reciclados. O corte da máquina era a mão esquerda do trabalhador, em especial, três dedos. Após o acidente, o homem de 40 anos foi socorrido e levado de ambulância para o Hospital San Donato em Arezzo com código vermelho. As investigações sobre o acidente começaram imediatamente a entender sua dinâmica, a entender o que deu errado e a atribuir qualquer responsabilidade. Os carabinieri de Bibbiena liderados pelo Comandante Giuseppe Barbato e Pisll (Prevenção, Higiene e Segurança no Trabalho) intervieram imediatamente na ASL, sob a direção do Diretor Ugo Carlo Schiavoni.