Fitness 2023: Cenários – SportOutdoor24

Os sinais para o segundo semestre de 2022 são conflitantes. Os orçamentos dos clubes esportivos estão começando a correr novamente. Mas não voe. Personalidade e energia são os pontos cruciais. O custo da equipe é contido pagando pouco aos treinadores e forçando-os a cobrar um serviço de treinamento pessoal que será colocado em qualquer lugar. Uma luta no curto prazo é mortal no longo prazo, porque mais oferta reduz o preço de tudo. Assim, o personal trainer passa a custar dez euros.

Fitness 2023: Cenários

O controle dos recursos humanos pelo clube não é por necessidade de desempenho humano, mas por Receba o giro de serviço adicional produzido pelo colaborador “X”. Ou colete a taxa de aluguel da academia devida pelo treinador “Y” ao ar livre. Qual é uma estratégia plausível por trás de uma qualidade inferior do serviço formal de um clube em contraste com um serviço externo informal no mesmo terreno (privado)? E então, todas essas toneladas de gigabytes de fitness que chegam até nós de graça diretamente no hardware, dois terços delas são de qualidade inaceitável. Os conteúdos técnicos incontáveis ​​e invendáveis ​​que estão sendo vendidos, no entanto. Eles se tornam competidores de academia.

Qual é o valor das despesas de fitness?

Sob a chuva de futilidade O cliente da academia, o último a atender, não entende mais o que realmente vale os gastos com academia. E o orgânico tradicional, simples simples? Que tal um forte ano antigo de matrícula? Marginalizado pelos objetivos potenciais do usuário de fitness. Cassato é uma estratégia de negociação de academia que olha para o oponente, não para si mesmo. E não importa se é uma academia simples ou em rede. Uma academia individual pode ser mais inovadora e ágil na criação de projetos. E os custos de energia? Não se preocupe. É assim mesmo.

Fitness Center 2023: encontre ideias

Espere este 2022 Ótima caçada por ideias para 2023. O cenário descrito pretendia fazer com que os “gurus” da gestão fitness desenvolvessem novas estratégias de receita, dada a impossibilidade de redução de custos, exceto para permanência com espaços, máquinas e chuveiros. A única maneira é começar de baixo: Minimização administrativa e presença diária no terreno Para quem vai correr em qualquer academia: um tapinha nas costas de quem alivia as tensões dos clientes cadastrados pela emoção de conversar com um professor “analógico” que os recebe, não por um PDF escaneado é igual para todos porque. Você tem que comprar o pacote pessoal

Upselling é bom, mas apenas se houver detergente dentro do recipiente sanitário Fitness esportivo e fitness de qualidadeecologicamente correto, para permanecer no curso da moral astuta.

Sentimentos até o final de 2022?

aqui estão eles. Depois de uma longa lista de comentários que considero neste momento improvisados ​​via e-mail e WhatsApp e alguns pings do período imediato pós-pandemia, embora sempre tenha demonstrado grande entusiasmo em criar um sistema sugerindo comparações, trocas, opiniões, apresentações estratégicas, ideias , hipóteses, parece-me que estão todos convictos de que estão no bom caminho. Novas ideias? Para alguns desses interlocutores chocados com a verdade, eles não servem para nada. É um sintoma de suposição desenfreada que, como algumas aspirações, é um estágio pré-fracasso.

Projeções muito modestas para as necessidades dos clientes em 2023:

Ele gostaria de ter um serviço de fitness “analógico” para ir à academia quando quiser e não agendar pelo app;

Ele gostaria de um serviço de fitness “analógico + digital” para ir à academia de vez em quando, mas sempre na academia da comunidade;

gostaria de ir à academia “puramente digital” uma vez por mês para configurar um PSP (protocolo de saúde pessoal sem copiar e colar);

Deseja “incluir um serviço + produto” para adquirir serviços de assessoria e produtos da marca na loja e na plataforma mesmo que não esteja cadastrado;

Ele gostaria de ter um serviço AR + VR porque isso também precisaria ser preparado.

Simples, muito simples: “cinco membros”.

