Você acordou cedo? Melhor para você (mas ruim para os notívagos)

Convenhamos: ficar acordado até tarde da noite pode ser divertido, especialmente se não houver compromissos pela frente no dia seguinte. Mas como estão as coisas do ponto de vista da saúde? Não é bom, infelizmente para uma coruja da noite …

novo Um estudo publicado em Fisiologia experimental Na verdade, afirma que Ficar acordado até tarde pode prejudicar seu coração e saúde em geral . Os pesquisadores descobriram que eu álbum Ele parece ser mais propenso a desenvolver diabetes tipo 2 ou doença cardíaca do que ele é cotovias Pessoas que vão para a cama e acordam cedo. Isso ocorre por dois motivos: os notívagos são menos ativos do que os madrugadores e são menos sensíveis à insulina, dois fatores que atuam como preditores de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Os pesquisadores descobriram que o aqueles que acordam cedo Eles usaram mais gordura como energia, tanto em repouso quanto durante o exercício . Eles também eram mais sensíveis à insulina. Enquanto isso, as corujas noturnas eram resistentes à insulina e seus corpos precisavam de mais para diminuir os níveis de açúcar no sangue. Além disso, os notívagos preferem sempre os hidratos de carbono como fonte de energia em vez das gorduras. Isso levou os pesquisadores a dizer que a capacidade reduzida dos notívagos de responder à insulina e usar mais combustível pode indicar um risco maior de diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.

Despertar precoce e corujas noturnas: diferenças no metabolismo

Diferenças no metabolismo da gordura entre cotovias E a álbum Acontece que o ritmo circadiano do corpo (o ciclo vigília/sono) pode influenciar a forma como usamos a insulina. “Uma capacidade sensível ou reduzida de responder ao hormônio insulina tem implicações importantes para nossa saúde”, disse o professor Stephen Malin, da Rutgers University, em um comunicado à imprensa. . Como o padrão temporal parece ter um efeito sobre nosso metabolismo e ação hormonal, sugerimos que o padrão temporal pode ser usado como um fator para prever o risco de doença de um indivíduo.” E isso não é tudo.” Também descobrimos que Os madrugadores são mais ativos fisicamente e têm níveis de condicionamento físico mais altos do que os notívagos que são mais ativos durante o dia. Mas são necessárias mais pesquisas para examinar a ligação entre cronotipo, exercício e adaptação metabólica para determinar se o exercício no início do dia traz maiores benefícios à saúde”.