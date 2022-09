Na Città della Scienza, Partenoplay 4ª Edição, Festival Games for All, 24 a 25 de setembro

Nápoles – Um evento do projeto Cidade do Brincar no Município de Nápoles, Departamento de Política Social – Serviço de Políticas para Crianças e Adolescentes está em sua quarta edição.

É implementado pela cooperativa social Progetto Uomo, em cooperação com a Fundação Idis – Science City, acontece em Nápoles na Cidade da Ciência, Via Coroglio 57. Um festival em que são vividos 3_99 anos de jogo e os seus efeitos nas pessoas, nas relações humanas e sociais, mas também nas relações educativas e formativas. Mais de 20 jogos de sinos e atividades culturais para crianças e famílias colaboram com a Partenoplay. Um momento para conhecer e comparar para jogar com toda a família para jogadores de 3 a 99 anos: crianças, adultos e entusiastas.

O passeio Partenoplay consiste em dezenas de curiosidades sobre Nápoles e Campânia que coletam e espalham cultura divertida diariamente. O jogo que a Partenoplay coleciona é uma atividade gratuita, ativa, compartilhada e inclusiva, dedicada a fazer conexões e criar comunidades duradouras. O jogo é de tempos em tempos considerado linguagem, método, ferramenta, possibilidade, objetivo e transversal em termos de idade, origem, habilidade, estado civil e crença religiosa. O jogo é a descoberta constante, mesmo dos próprios limites e da possibilidade de superá-los, sozinho ou em companhia. O jogo é um momento de crescimento e participação e graças à administração municipal de Nápoles desde 2016, é um fato que aproxima as famílias e melhora os espaços urbanos.

Sábado 24 e domingo 25 de setembro das 10h00 às 17h00. As atividades são abertas a todos, mediante reserva apenas na página www.partenoplay.it O tópico está disponível.

Aqui estão algumas das atividades de jogos no festival:

– jogos de tabuleiro

– RPG

– Jogos de guerra históricos – Jogos de madeira

Oficinas criativas

– Área de autores de jogos e novos modelos de jogos

– Edifícios e tijolos

– Quebra-cabeças

– Scrabble e jogos de palavras

– xadrez

– torneios

Todo o programa com seus parceiros, associações, editoras e atividades em www.partenoplay.it.

Informações e reservas

Eventos e atividades são gratuitos, e você só pode reservar através do formulário no site www.partenoplay.it A partir de domingo 18.

A secretaria organizadora do festival:

Projeto Viviana Longo e Luca Coppola City to Play

3205776789 – [email protected]

