“Pandemia imprevisível”. O que poderia mudar, de absorventes internos a máscaras

Está melhorando, mas estamos nos preparando para o pior. Nesse sentido, a nova circular, “As intervenções em vigor para gerir a circulação do vírus SARS-CoV-2 no inverno 2022-2023”, foi assinada pelo Diretor de Prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Reda. e Diretor de Programação Stefano LoRusso. O documento prevê possíveis contramedidas, caso o quadro epidemiológico se agrave, que, no momento, está melhorando ligeiramente, ao menos segundo o último monitoramento. Tanto que, para diminuir a urgência das novas restrições, até o ministro da Saúde, Orazio Schillaci, voltou ontem a frisar que “não é mais a era dos compromissos. Acredito que em um país maduro como o nosso, os cidadãos serão vacinados com responsabilidade”. Voltando ao post, o texto diz o seguinte: “Embora a evolução da epidemia seja atualmente imprevisível, o nosso país deve preparar-se para enfrentar um inverno em que se observa um impacto crescente no bem-estar devido a várias doenças respiratórias agudas, primeiro de todas as gripes e a circulação potencial de novas variantes de SARS-CoV2, também determinadas pelo comportamento individual e pelo estado imunológico da população”. Antecipando um cenário negativo, a circular assume o regresso às máscaras interiores e ao trabalho inteligente. “O uso de máscaras – como se lê na circular – é eficaz na redução da transmissão de vírus respiratórios e no caso de se documentar um claro agravamento epidemiológico com grave impacto clínico e no desempenho dos serviços assistenciais, pode ser indicado o seu uso. em espaços fechados, que se destinam especialmente a proteger pessoas em risco de contrair doenças. perigoso.”

Da mesma forma, a circular observa que, em caso de possível deterioração significativa do quadro epidemiológico, “pode-se avaliar a adoção temporária de outras medidas, como trabalhar em casa ou limitar o tamanho dos eventos que envolvem aglomerações”. Entre outras medidas indicadas: reduzir aglomerações, ventilar ambientes fechados e aumentar a quarta dose da vacina. Nesta fase preparatória, a circular considera “essencial que os serviços regionais de saúde verifiquem e, se necessário, reforcem o estado de preparação para fazer face ao potencial aumento da procura de assistência em casos de SarsCoV2”. Em particular, o documento recomenda verificar leitos de internação e terapia intensiva; aquisição de dispositivos, medicamentos e vacinas; Disponibilidade de pessoal de saúde treinado “que possa apoiar os departamentos e serviços locais em caso de aumento de casos, como exceder a capacidade atual dos sistemas de saúde”. Generalizar deve ser visto mais como um ‘dever’ contra os erros de má preparação do passado. No momento, de fato, não há sinais de deterioração da situação epidemiológica na Itália.

Pelo contrário, a última atualização ainda mostra uma diminuição na taxa de infecção e no índice de transmissibilidade de Rt. A incidência semanal a nível nacional esta semana é de 207 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 233 por 100.000 habitantes há sete dias. Na semana de 7 a 20 de dezembro, o Rt médio calculado na incidência sintomática foi igual a 0,84 (intervalo de 0,81 a 0,88), o que é menor em comparação com a semana anterior e abaixo do limiar epidêmico. A taxa de ocupação da UTI está praticamente estável em 3,2%. A taxa de emprego médico em todo o país caiu para 13%, de 13,7% em 22 de dezembro. Os casos e mortes por Covid estão diminuindo na Itália: na semana de 23 a 29 de dezembro, houve 122.110 novos casos positivos com uma discrepância de -11,3% em relação à semana anterior. Foram 706 óbitos, com defasagem de -11,5% em relação à semana anterior (798).

Portanto, a situação parece estar sob controle, mas as coisas podem mudar repentinamente, por exemplo devido a uma nova variante que pode vir da China. “Até agora estamos bastante tranquilos – relata Schillaci – porque todos os casos amostrados” de voos vindos da China para a Itália “provam que já existem todos os tipos de Omicron presentes em nosso país. Nos primeiros voos que chegaram a Malpensa, um passageiro foi de 2 são positivos, enquanto em Fiumicino o percentual caiu entre 10-20%, muito menos que isso.” De acordo com o Boletim Mensal de Variantes da ISS, quase todos os casos de Covid na Itália se devem à variante Omicron, que compõe 99,95% da sequência depositada. Os restantes 0,05% podem ser atribuídos a materiais recombinantes delta/omicron. A subespécie Omicron mais popular nas últimas seis semanas é Cerberus, seguida por BF.7.