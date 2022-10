In Priamar Exposição Juventude para a Ciência

Evento concluído

Depois de abrir na quarta-feira 12, na Sala della Sibilla del Priamar, a Feira de Ciências da Juventude, a sétima edição de “Savona, Juventude e Ciência”, começou este ano com o título “As linguagens da ciência: para descrever e compreender a realidade” .

Nos dois primeiros dias do evento, houve uma boa afluência de entusiastas, sobretudo alunos, incluindo algumas turmas escolares em visitas organizadas. Os membros da Assembleia convidam o público de Savona e todos os curiosos a descobrir algo novo e inovador a visitar esta exposição temporária durante o fim-de-semana onde jovens dos 14 aos 20 anos vão demonstrar as experiências que durante quase um ano são desenhadas e construídas.

A exposição estará aberta ao público, no Palazzo del Comissario del Priamar, aos sábados e domingos, de manhã das 10 às 12:30, reabrindo à tarde, das 14 às 18:00, durante a semana a exposição permanecerá aberta no posto do meio-dia das 14h30 às 18h, e observe que a galeria é aberta e gratuita.

Para mais informações sobre este evento e todos os outros eventos organizados pela associação, você pode seguir a página do perfil no Instagram: @giovaniperlascienza_. E visite o site da associação: http://www.giovaniperlascienza.it/site/

