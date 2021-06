O fato de que a comida que comemos todos os dias é fundamental para nosso bem-estar físico e mental certamente não é novidade. Por outro lado, são inúmeros os estudos que comprovam a relação entre determinados alimentos e alguns efeitos benéficos ao nosso organismo. Na verdade, não é por acaso que a maioria dos remédios naturais se baseia em plantas e, portanto, em frutas e vegetais. Além disso, também a maioria dos ingredientes ativos contidos na estrutura de muitos medicamentos.

efeitos inesperados

Como podemos ver, comer nos dá benefícios além de apenas nos sentirmos saciados. Na verdade, as escolhas que fazemos no setor de alimentos podem ser cruciais para nossa saúde. Por isso, é sempre útil saber o máximo possível os efeitos que certos ingredientes têm em nosso corpo. Na verdade, hoje queremos revelar exatamente as consequências benéficas de comer um dos alimentos mais consumidos e amados pelos italianos.

Incrivelmente, esta bebida amada, que muitos esquecem, protege o fígado e melhora o humor

Estamos falando de café. Para muitos, pode parecer irracional, mas os benefícios de beber Bebida De manhã, eles vão além da sensação de rejuvenescimento e energia. De fato, estudos recentes mostram efeitos benéficos desse alimento de origem árabe que estão relacionados não só ao sistema digestivo, mas também ao sistema nervoso. Vamos ver quais. Na verdade, incrivelmente, esta bebida amada, que muitos ignoram, protege o fígado e refresca o humor. Como vemos neste estúdioA cafeína, que aparece para todos os efeitos como uma molécula estimulante, afeta a liberação de certos neurotransmissores.

Entre eles encontramos, por exemplo, a dopamina, que, como muitos sabem, tem um efeito benéfico e positivo no humor. Além disso, o café tem se mostrado uma bebida benéfica para o fígado, pois pode reduzir as chances de desenvolver doenças graves, como o câncer que atinge esse órgão. É interessante notar que muitos sempre têm, e ainda têm, reservas de café. Pensar que beber esta bebida era sempre e em qualquer caso contra-indicado. Em vez disso, parece que beber com moderação e, portanto, não exceder as doses recomendadas, pode nos fazer um grande bem. Na verdade, tanto física quanto mentalmente.