Por que você nunca viu pássaros comedores de vermes na calçada? | bandeira | Boletim de Notícias

“Enquanto caminhava na floresta, vi grandes ninhos de lagartas em grupos nas árvores e me perguntei por que os pássaros não os devoraram. No entanto, eles pareciam presas fáceis, quase tudo que você poderia comer no bufê!”, Pergunta Benoit Lantiere, de Quebec.

estar presente Cinco tipos de borboletas em Quebec, todas “à noite”, cujas larvas formam “tendas” – chamadas de “larvas de tendas” – ao se refugiarem em grupos durante a noite, e emergem para se alimentar das folhas durante o dia. Vendo essas tendas aparentemente intactas, é tentador pensar que essas lagartas têm poucos ou nenhum predador, mas esta é uma falsa impressão.

“Os melros comem, e melros e cardeais também são bons consumidores de larvas. Na verdade, existem cerca de sessenta espécies de pássaros que se alimentam deles. (…) Mas a espécie especializada é o cuco-preto”, diz Janet .

em um Revisão de artigo Pesquisadores da Universidade de Minnesota, um predador e parasita de lagartas de barracas, observam que a maioria dos pássaros comem apenas as pequenas lagartas e parecem desistir das maiores, cujos cabelos e espinhas são difíceis de digerir. Mas os cucos são capazes de coletar esses bigodes em seus estômagos e cuspi-los em pequenas bolas, o que permite que se alimentem de lagartas de todos os tamanhos.

Na verdade, os cucos são tão especializados que parecem acompanhar a eclosão dessas larvas de ano para ano, estabelecendo-se onde são abundantes. “Lembro que havia uma grande disseminação de lagartas de barracas americanas [une des chenilles à tente du Québec] Diz o Sr. Janet em Abitibi há dois anos Quando cheguei, perguntei às pessoas por que as árvores ainda estavam nuas, embora fosse junho, e foi porque havia tantas lagartas que todas haviam removido suas folhas. as árvores. Também pude notar e ouvir muitos cucos, que geralmente são pássaros muito reservados. Eu não vi muito antes. “