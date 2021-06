Primeira infecção humana em Gorizia, mais de 200 casos na Eslovênia. Status »ILMETEO.it

Febre do rato: primeira infecção em humanos em Gorizia, mais de 200 casos na Eslovénia. modo

O primeiro caso na Itália de FEVER del TOPOO primeiro caso de infecção também atingiu a Itália “febre do rato”. A positividade é encontrada em um homem, esloveno, Quem vive e trabalha no nosso país em Monfalcone, na província Gorizia. E especificamente na Eslovênia, o berço do homem, o problema da febre do rato tornou-se muito sério depois disso 200 pessoas infectadas com hantavírus por ratos e muitos deles acabaram no hospital.

O que à primeira vista parecia ser uma morte anormal de camundongos, portanto, tornou-se mais grave do que o esperado e corre o risco de se transformar em Emergência de saúde na Eslovênia Com repercussões também na fronteira italiana onde as trocas são muito frequentes. Tal como mensageiro, o homem apareceu há poucos dias em pronto-socorro gorizia Com sintomas óbvios relacionados ao hantavírus e foi apreendido e registrado pelo departamento de prevenção de Asugi. Felizmente, o homem não está em estado grave Mas sua condição agora levanta a preocupação de que um possível surto de hantavírus devido a camundongos infectados também esteja no lado italiano da fronteira.

Felizmente Não há risco de transmissão de pessoa para pessoa Mas você pode se infectar facilmente com o patógeno, que dá sintomas muito semelhantes aos de Covid, mesmo que simplesmente Dê um passeio no campo ao longo das zonas fronteiriças. Conforme explicado pelo Ministério da Saúde, a infecção pelo hantavírus ocorre pelo contato direto com as fezes, saliva e urina de roedores infectados, mas também pela inalação do vírus pelas fezes de roedores. As doenças por hantavírus podem ser descritas por infecção dos rins (nefrite), sangramento ou uma única infecção síndrome pulmonar متلازمة. “São doenças agudas em que o endotélio dos vasos sanguíneos é lesado, com o consequente aumento da permeabilidade vascular, hipotensão, manifestações hemorrágicas e choque.” Explicação do Ministério.