O MuseoEstate 2021 retorna ao Museu da Ciência

próxima terça-feira 22 de junho Vai começar oficialmente 2021 State Museum. Este é o novo programa de atividades de verão Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Milão, que vai até 12 de setembro. Paralelamente, ademais, o horário de verão do museu passa a vigorar com prorrogação até às 18h00, de terça a sexta-feira, e até às 19h00, sábados e feriados.

MuseoEstate 2021: as atividades de verão começam no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão

O MuseoEstate 2021 inclui várias atividades, como Máquinas Leonardo e vamos fazer murais ou de novo Anatomia de flores e jardins de estrelas (Todas as atividades são reservadas para crianças a partir de 8 anos). Observe que também existem planos Passeios Grátis (máximo 12 pessoas por visita).

Entre estes encontramos Era uma vez um vôo, Visita para famílias com crianças de 4 a 8 anos. Assim, será possível aos visitantes do museu participar em atividades especiais e visitas guiadas às várias exposições. Assim, durante todo o verão, você terá a oportunidade de descobrir todos os segredos do Museu de Milão.

Como participar

As reservas devem ser feitas para uma atividade do MuseoEstate 2021 Ao mesmo tempo em que compra um ingresso para o museu. Todas as atividades seguirão os regulamentos anti-COVID para garantir a segurança máxima. Para todos os detalhes, recomenda-se consultar Site do museu Também é possível reservar uma passagem para chegar ao templo.