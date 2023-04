O que comer para perder peso instantaneamente (e contra-indicações)

O objetivo do chamado O sistema de metabolismo rápido é para perder peso fisicamente. Para deixar claro, a dieta de Jennifer Lopez e Cher e a dieta de Rachel Welch, conhecidas de telespectadores de séries como Doutor Oz E bom dia América.

essa foi a ideia Nutricionista Hayley Pomroyque já terminou a dieta de emagrecimento físico e estético mas sobretudo a pensar numa real Dietoterapia Para quem sofre de doenças crônicas ou obesidade.

No artigo a seguir relatamos, a título informativo, Resumo do que está no site O oficial do Doutor e o interior do livro, que já se tornou um best-seller do New York Times, também está disponível na versão italiana.

o assim chamado Dieta do metabolismo rápidocomo já tivemos a oportunidade de destacar, alguns Princípios básicos que permitem que o corpo perca peso e assim por diante metabolismo para acelerar.

Não há porções de gramas ou cólicas estomacais causadas pela fome. lá Dieta do metabolismo rápido Em vez disso, ele faz Sobre a rotação de alguns alimentos muito específicosseguindo um esquema comprovado que leva a uma aceleração do metabolismo.

Basicamente, graças a esta dieta, O metabolismo é hiperativo, o que reduz o nível de cortisol e insulinaobviamente junto com a dose certa de atividade física.

Chegou nos casos mais marcantes Para perder até 9 quilos em 28 dias.

Na verdade, é um arquivo Perda de peso que não vem apenas da redução de alimentos Engolir. É justamente a alteração do metabolismo e Modificação da composição hormonal do cortisol e da insulinao que leva a uma perda de peso saudável.

Em primeiro lugar, apresentamos o que é Indicações gerais para a Dieta Metabólica Rápida, que promete perder até 10 quilos em um mês. Dr. Pomeroy diz que isso é possível graças a esta dieta ativação de mecanismos fisiológicoscapaz de:

• Acalma as glândulas supra-renais e reduz a produção de cortisol, ou o hormônio do estresse

• Reduz a secreção de insulina

• Reduzindo a carga de trabalho do fígado

• Produção dos hormônios T3 e T4 (essenciais para um metabolismo rápido) que auxiliam a glândula tireoide

• Aumentar o gasto energético básico

Quem quiser começar deve seguir As seguintes indicações:

• Tome o café da manhã até 30 minutos após acordar

• Coma a cada 3-4 horas no máximo, sem pular uma refeição, no máximo 5 vezes ao dia

• Compre produtos orgânicos

• Beber 30 cl de água por cada quilograma de peso

• Treine 3 vezes por semana.

Obviamente, para que a dieta seja eficaz, deve ser Siga rigorosamente o padrão alternância sugerida.

Aqui estão as fases e alimentos que estão incluídos na dieta Metabolism Ultra.

Para dar o pontapé inicial em seu metabolismo, fique Mais saudável e emagrecer, esse é o padrão a seguir durante a semana. Finalmente, concluímos o artigo com uma lista Comida é permitida.

Fase 1: Começa na segunda-feira. Por dois dias seguidos, ou seja, segunda e terça, você precisa comer Frutas, legumes, proteínas e grãos.

Ao pequeno-almoço cereais e fruta + 2 lanches de fruta (um de manhã e outro à tarde). Ao almoço e ao jantar coma cereais e proteínas, com abundância de vegetais.

É claro que você deve confiar apenas na lista de alimentos permitidos. Esta etapa tem um propósito Relaxar o corpo eliminando gorduras e açúcares.

a segunda faseÉ comido às quartas e quintas-feiras Apenas proteínas e vegetais. Portanto, não contém carboidratos, nem frutas e nem gordura.

No café da manhã e nos lanches entre as refeições, apenas clara de ovo. No almoço e no jantar, carne magra (ou linguiça, desde que magra) ou peixe com legumes.

Os métodos de cozimento a serem usados ​​são todos grelhado, cozido no vapor ou ensopado Sem adição de gordura.

A segunda fase visa acalmar o corpo e, assim, não comer carboidratos ou gorduras Preparando o corpo para queimar gordura corretamente.

Fase 3: Para o fim de semanasexta, sábado e domingo, recrutamento Gordo (o bom!)E as proteínas e frutas também, desde que tenham baixo índice glicêmico, assim como os grãos integrais.

Portanto, é necessário esperar frutas novamente nos lanches e no almoço e jantar, além de proteínas e vegetais, é adicionado um Meia porção de cereal Como aveia, quinoa ou arroz integral.

Então, o que deve ser colocado em um arquivo Lista de compras?

Como pode ser visto, Nenhum laticínio foi oferecido. A alimentação deve ser orgânica e evitar adição de sal ou açúcar.

Frutas e vegetais: Maçãs, laranjas, limões, limas, couve, cenoura, aipo, brócolis, pepino, couve, espinafre, pimentão verde ou vermelho, cogumelos, batata doce, cebola amarela e alho.

Oleaginosas e cereais: Quinoa, arroz integral, amêndoas cruas, castanha de caju, nozes e sementes de girassol. Não ao amendoim.

Carne e peixe: Frango, peru (especialmente o peito), carne bovina, carne seca, alce, bisão e atum enlatado (em conserva).

Ovos e claras: Na fase um e na fase dois, são utilizadas apenas claras de ovos, possivelmente também pasteurizadas.

Alimentos congelados: Bagas, camarão e todos os peixes congelados.

especiarias: Caldo, vinagre balsâmico, tamari (molho de soja), azeite, sal marinho.

comida enlatada: enlatados ou secos, mas prefiro feijões secos ou grão-de-bico.

Para combater seus desejos por doces, você pode beber alguns deles Leite de amêndoa ou coco Ou adoce com estévia ou xilitol de bétula.