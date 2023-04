Quando se trata de açúcar, o número mágico é… 6! Há muitas colheres de chá, ii Um novo estudo publicado no British Medical Journal, podemos consumir todos os dias para adoçar as refeições e evitar o risco de 45 doenças diferentes, entre elas diabetes, problemas cardíacos e depressão. Mas exatamente o que isso significa Limite a 6 colheres de chá de açúcar por dia?

Quando o açúcar é ruim – A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os açúcares adicionados não excedam 10% das calorias diárias. Com base nessa suposição, um grupo de pesquisadores realizou uma revisão guarda-chuva Para avaliar a validade de estudos anteriores sobre o consumo de açúcar na dieta e seus efeitos na saúde: Em todos os 73 estudos considerados, surgiram muitas evidências. O excesso de açúcar pode contribuir para doenças como diabetes, gota, obesidade, pressão alta, ataque cardíaco e derrame E em alguns casos até al Câncer. Sem contar esses problemas Asma, cárie dentária e depressão.

bebidas açucaradas – Os pesquisadores descobriram que, também Beber 250ml de bebidas açucaradas por dia parece estar associado a um aumento de 17% no risco de doença cardíaca coronária. Também se aplica àqueles que contêm açúcares “alternativos”: uma dose diária de 25 gramas de frutose está associada a um aumento de 22% no risco de câncer pancreático. “Vários estudos mostram que o alto consumo de açúcar, principalmente os que contêm frutose, está associado a diversos malefícios à saúde”, afirma. Liangren Liu Professor do West China Hospital, Sichuan University (China). READ Rotary: Paul Harris Fellow de Stefano Crespi, Chefe de Medicina da "Mandic" e da Família Crippa de Technoprobe

certificado – Não só isso: “Há evidências de associações prejudiciais entre o consumo de açúcar e alterações no peso corporal (bebidas açucaradas), acúmulo de gordura no fígado (açúcares adicionados), Obesidade em crianças (bebidas açucaradas), doença cardíaca coronária (bebidas açucaradas) e depressão (bebidas açucaradas). As evidências de uma associação entre o consumo de açúcar na dieta e o câncer ainda são limitadas e requerem mais pesquisas”.

Poucos benefícios – Os pesquisadores descobriram poucos benefícios à saúde associados ao excesso de açúcar. Enquanto eles admitem que a evidência que eles têm é em grande parte vigilância, eles argumentam que devemos Limite a adição de açúcar às refeições e bebidas em no máximo 6 colheres de chá por dia e consuma uma ou menos bebidas açucaradas por semana.. Essas descobertas, juntamente com dados da Organização Mundial da Saúde, do Fundo Mundial para Pesquisa do Câncer e do Instituto Americano para Pesquisa do Câncer, sugerem reduzir o consumo de açúcares livres ou adicionados a menos de 25 gramas/dia (cerca de seis colheres de chá) e limitar o consumo de bebidas açucaradas para menos de uma porção por semana (cerca de 200-355 ml/semana).