As chamadas “convulsões”, que são epilepsia, com ou sem as complicações dramáticas das convulsões, são um dos problemas monitorados com mais frequência atualmente no que diz respeito a Covid. Essas crises podem ocorrer antes que a infecção seja detectada, mas também durante a hospitalização ou na forma de ressaca.

Também pode afetar pessoas que não tiveram problemas neurológicos. Foi quando ele apareceu e o que você precisa saber. A notícia é colhida por profissionais de saúde a partir de previsões do câmbio.

Infecção por Covid com complicações neurológicas muito perigosas

Infecção oculta, atenção: se surgir uma convulsão repentina, este é o primeiro sinal preocupante. A epilepsia é uma complicação muito perigosa. Isso pode multiplicar as mortes por quatro.

Em qualquer caso, é necessária uma internação mais longa. É o que afirmam na Harvard Medical School, em Boston. Mas também há cada vez mais danos ao cérebro. Embora raramente, os pacientes apresentam convulsões. Os espasmos são contrações musculares e se dividem em espasmos tônicos quando são prolongados. Meu tremor ao alternar com o relaxamento dos músculos.

A Universidade de Brescia estuda esse transtorno cada vez mais comum

Gurus Neurologia Da Universidade de Brescia, eles estudam a epilepsia como uma doença. As crises são esperadas a partir do início repentino da confusão. E também de distúrbios da fala de poucos minutos, típicos de quem sofre de alcoolismo. Bem como infecções do trato urinário ou pneumonia. Portanto, não se confunda.

30% dos pacientes com coronavírus que apresentam complicações neurológicas sofrem de epilepsia, embora não tenham experimentado problemas neurológicos. Essas crises também podem reaparecer seis meses após a alta hospitalar.

Infecção por Covid, se houver convulsões epilépticas repentinas, este é o primeiro sinal preocupante

Ainda não está claro todas as razões que levam às crises epilépticas durante uma infecção de Covid, mesmo que ocorram no período de convalescença sem sua ocorrência. cólicas. Parece ser causado pela reação do corpo à violência de uma febre alta causada por uma infecção. Em outros casos, a epilepsia ocorre após insuficiência respiratória. Outras vezes, depende dos mecanismos mediados pelo sistema imunológico. Finalmente, resulta em dano isquêmico que pode ocorrer nesses pacientes.