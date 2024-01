La Ciridide – 3/01/2024 – Turista português cai em caminho no Parque de Múrcia, na Madeira, e bate a cabeça

Turista português caiu num caminho do Parque Múrcia, na Madeira, e bateu com a cabeça 01/03/2024 A equipa dos Bombeiros de Madera interveio pelas 10h55 desta manhã, alertada por 118 operadores, para salvar um português de 60 anos, residente no Mónaco, que caiu perto de uma árvore catastrófica e bateu com a cabeça. Ponte sobre o riacho Gravina enquanto caminha pela Rota 406 para acessar Murcia Madarana a partir do acesso Porta Pistola (Rion Sassi). 118 profissionais de saúde diagnosticaram traumatismo cranioencefálico.

O homem foi levado ao Hospital Matera por um helicóptero dos bombeiros. Policiais municipais e gestores da Autoridade do Parque Murcia Madarana também intervieram no local.





