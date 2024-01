O alpinista Luca Nunci morre em uma avalanche no Monte Aquila, Sirante

Uma avalanche ocorreu no Monte Sirente, no município de Secinaro, na província de L'Aquila. Um deles, Luca Nunci, 45 anos, natural de L'Aquila, faleceu. As outras 4 pessoas desaparecidas foram resgatadas e estão bem. Foram os companheiros de viagem da vítima que pediram socorro.

Imediatamente, a equipe de resgate do helicóptero foi enviada ao local por volta das 16h. O técnico do CNSAS a bordo, uma vez no local, identificou imediatamente a vítima, mas infelizmente as condições tornaram-se imediatamente graves e o médico do helicóptero, que entretanto tinha aterrado no local, nada pôde fazer senão desmaiar.

“Houve um alerta de avalanche em um canal. A área é frequentada por esquiadores e montanhistas nesse período. Essas operações geralmente acontecem de manhã cedo, então já era tarde demais”, disse um guarda de resgate alpino. O local fica em uma área chamada Neviera, no Monte Sirente, no lado interno, com vista para o vale, não para a área de Altopiano delle Rocche.

A tragédia ocorreu no Canal Maiori, uma das áreas de esqui montanhismo mais aclamadas e conhecidas de Abruzzo, o melhor clássico dos Apeninos. Bonito e desafiador, requer boa técnica e condições seguras de neve. Na verdade, a ameaça de potenciais avalanches e grandes cornijas na borda da crista na cabeceira do canal paira sobre toda a viagem.