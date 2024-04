Eleições europeias: Schlein é candidato, mas há polémica sobre o nome no símbolo no Partido Democrata – Notícias

“Estou pronto para ajudar com espírito de serviço, para inspirar esta equipa maravilhosa e candidatar-me a um programa de mudança no Partido Democrata e no país”. A secretária do Partido Democrata, Ellie Schlein, fez o anúncio numa declaração à liderança do partido no Nazareno em Roma. Schlein estará no topo da lista no centro e nas ilhas. Cecilia Strada está no bloco noroeste, Stefano Bonacini no nordeste e Lucia Annunziata no sul.

Listas para as eleições europeias e O nome de Ellie Schlein no logotipo Estas são as questões que estão no centro da orientação do Partido Democrata para a votação de 8 e 9 de Junho. Neste momento não há intervenções particularmente controversas nas listas: “Há dores abdominais, mas fisiológicas”, explica um membro da administração. Por enquanto – informa-se – a discussão centra-se sobretudo na hipótese de colocar o nome Schlein no símbolo, com algumas intervenções importantes.

O Partido Democrata é “uma equipa plural e talentosa, esperando eleger todos eles para trabalhar na Europa, enquanto eu estarei aqui como secretária, no Parlamento, com Georgia Meloni pelas suas escolhas perversas para Itália”, acrescentou Schlein.

As listas do Partido Democrata para as eleições europeias são “listas bonitas e muito fortes”. “O que está em jogo é que todos nós façamos campanha de rua em rua.” “Estas listas devem ser uma expressão da Europa que queremos e da ideia de um partido democrático, um partido aberto que se deixa permear pelas melhores energias da sociedade e exige os nossos administradores, dirigentes e a sua capacidade. lista plural.

Turquinio e ex-sardinha Cristalo são listados no Pd



O ex-diretor da Avveire, Marco Tarquinio, a ex-sardinha Jasmine Cristalo e os prefeitos Giorgio Gorti, Dario Nardella, Matteo Ricci e Antonio Decaro. Estes são alguns dos candidatos às eleições europeias com o Partido Democrata. No Noroeste, Cecilia Strada é sucedida pela eurodeputada Irene Dinagli e pelo deputado Alessandro Zan, chefe do grupo PD de Brando Benefei no Parlamento Europeu. No noroeste, o prefeito de Bérgamo, Giorgio Cori, a ex-comunicadora dos Verdes, Eleonora Evi, e o ex-deputado Lele Fiano também concorrem. Depois de Stefano Bonacini, Annalisa Corrado é a segunda colocada no Nordeste, seguida por Ivan Petretti, Elisabetta Qualmnini, John e Alessandra Moretti. No centro, depois de Ellie Schlein, estão Nicola Zingaretti, depois Camilla Lauretti e Marco Tarquinio, ex-diretor da Auvenir. No centro estão Alessia Morani e os prefeitos de Florença Dario Nardella e Pesaro Matteo Ricci. No sul, depois de Lucia Annunziata, o prefeito de Bari Antonio Degaro, a então vice-presidente do Parlamento Europeu Pina Picierno, o jornalista Sandro Rutolo e a ex-sardinha Jasmin Cristalo. A lista do sul também inclui Lelo Topo. Nas ilhas, Schlein, Antonio Nicita e Lidia Tilotta, depois de Pietro Bartolo.

Eu elogio Scurati pela liderança do PD



O caso Scurati foi lembrado no início da liderança do PD: “Quero que a liderança de hoje comece com uma salva de palmas em solidariedade a Antonio Scurati, que foi alvo de críticas muito severas por escrever as coisas certas”, disse a secretária Ellie Schlein. . Aplausos da plateia.

