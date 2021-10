Green Boss, os investigadores alertam: “Aumentando os protestos e a resistência contra extremistas”

A promulgação da lei que obriga todos os trabalhadores a obter um passe verde se tornará uma “desculpa” para “mais” Apertando os tons“De luta. Que tipo de austeridade?” Objetivos expostos ao perigo “e” Ações “com episódios possíveis. Oposição entre grupos que buscam o contra-terrorismo“. Foi escrito pelo Chefe de Polícia Lamberto giannini Em uma circular preparada considerando a entrada em vigor do dever do Green Pass. Professores e guardas são questionados: “a A estrutura da rigidez necessária“Equipamentos que garantem todos os eventos” de acordo com as normas e regulamentos de forma a evitar perturbações e a garantir a manutenção da ordem pública ”.

O documento também menciona uma nota anterior enviada aos Questers imediatamente após os confrontos de sábado em Roma.Monitoramento e medidas de segurança“Para todos os principais locais e alvos”, para garantir um combate preventivo, mas eficaz, adequado Sem comportamento ilegal“Resumo: Alerta máximo em vista sexta-feira, 15 de outubro. Entre outras coisas, depois de” problemas críticos “na manutenção da ordem pública em Roma no sábado passado, o Ministério do Interior desenvolveu um plano de prevenção de protestos contra ela. Certificado verde. Os olhos da capital para o acontecimento mudaram-se da sede da Polícia Boca de cavalo No Circus Maximus, “um Número alto Mais gente do que o anunciado pelo anunciante ”- aconteceu precisamente no dia 9 de outubro- e a retirada da vaga nos“ escritórios envolvidos na gestão das consultas eleitorais ”- mas em todas as cidades italianas é cauteloso.

o Departamento de Segurança Pública, Com uma circular, alertou sobre as prioridades e questionários relativos a gateways corporativos, aeroportos, portos, entroncamentos rodoviários, rodovias e perigos pré-ferroviários. Interferência com a regulação dos serviços e atividades de produção“. Está prevista uma procissão em Florença, anunciada por um folheto nas redes sociais, que terá início às 10h30. Santa maria não é uma novela. Em vez disso, a base única da Copa das Confederações de Savona anunciou um guarda na frente da prefeitura. PARA Trieste, Dock strike, onde os organizadores, “estarão 30 mil pessoas de toda a ItáliaEm Milão, porém, o protesto contra o Passe Verde foi adiado para sábado, 16 de outubro, às 17 horas. piazza Fontana.

Já ontem, no final de uma reunião do Ministério do Interior, a Comissão Nacional de Ordem e Segurança, anunciou o acompanhamento dos serviços de sites e reforçou. Site social“Para identificar quem está organizando as polêmicas. Ministro Louisiana Lamorgis, Sobre a duração das lutas que se avizinham, define-se como “exigente”, por isso decidiu intensificar “medidas para prevenir possíveis causas de perturbação” através do reforço dos equipamentos de vigilância e vigilância do território. “Objectivos principais.” Está previsto. Ao mesmo tempo, Comícios para fechar campanhas eleitorais Entre os dois candidatos à disputa pelo Capitólio. Enrico Michetti Ele falará do Combo de Fiori às 18h, na Piazza del Popolo, a partir das 17h e estará lá Roberto QualteriPiazza foi ‘expulso’ de San Giovanni por organizar uma manifestação antifascista no sábado, 16 de outubro CGIL, Sisal e Uil.