Mulher amamentando nas axilas, cena nojenta

Algumas notícias inusitadas vieram de PortugalPara alguns é muito nojento: poucos dias após o parto, uma mulher descobre O leite pode ser produzido não só do peito, mas também das axilas. Uma condição rara, mas corretamente explicada pela ciência. Curioso para saber por que isso aconteceu?

Vamos na fila. Dois dias após o parto, uma portuguesa de 26 anos Ele começou a sentir fortes dores na área da axila direita. Os médicos assustados começaram a notar a massa sob o braço do paciente Bomba sólida e redonda, capaz de liberar líquido branco quando triturada.

Dois médicos do Hospital de Santa Maria de Lisboa, Cristiana Marinho-Soros e Maria Pulito-Valente, leram atentamente toda a questão, Estabelecer que o fluido nada mais é do que leite materno. Em um artigo científico publicado em New England Journal of Medicine, Dois estudiosos o revelaram A mulher esta sofrendo Polymastia, Ou seja, de um Anormalidades causadas pelo nascimento de mais seios do que números normais.

Normalmente, esta condição se manifesta Tendo um mamilo extra, Mas às vezes – como neste caso – O leite materno pode ser excretado diretamente dos mesmos tecidos.

Nas mulheres com polimastia, principalmente no período pós-parto, a excreção de leite desses tecidos provoca as dores, desconfortos e inchaços sentidos pela mulher observados em Portugal. A condição é completamente inofensiva Mas os pesquisadores apontam que isso é especialmente importante para pacientes polimastia Prolongue o teste de rotina do câncer de mama para adicionar tecido extra, como axilas, neste caso.