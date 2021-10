Uma perna reta | Cinco dias da “Série A”

Da oitava à décima segunda rodada, depois de intermináveis ​​confrontos “pequenos contra grandes”, o cheiro intenso de jogos importantes finalmente começa a respirar. A Série A cada vez mais empatada, os grandes jogos das últimas temporadas são as conquistas do título e / ou o empate real para o Blissing na Europa.

Não a chame de as sete irmãs – Estamos constantemente conectando muitas pessoas Excelente Crenças Para muitos Supostamente Grandes times Por um motivo importante.

É assim que é Destacamento A partir de Primário Colegas de turma das tropas restantes parecem ter vivido desde os primeiros turnos Concorrência UMA Dobro Velocidade.

Não muitoTalento E isto Braura A partir de Fugitivos (Ou vamos dominar a Europa também Versão), Como Falta Quem se contenta – do oitavo para baixo – da prática “Parceiro Polêmico” Todos os outros.

De “Spios” a Derby – vamos começar com isso Octeto Dia, De volta no tempo Acusado Pausa Para Nacional.

Logio-Inter e Juventus-Roma, Com Simon Insaki Este Volte Pela primeira vez emOlympico Dá O inimigo E com Mourinho Procurando Batendo Casa revivida Máx. Felicidade.

Sempre gostoso e empolgante depois das viagens “Ex-Interplayer” Do português Em casa “Rivais do norte”.

eu nerazzurri A partir de Zhang Para ser mais tarde Derby da Itália Nono e aquele Milano Em décimo segundo lugar. Da série: Simon, se você quer confirmar a obra-prima estatística de Antonio, é hora de atacar cenas importantes..



Trincheira MOU-SARRI – O português, Eu então Apito Vai chover deAlliance Stadium, Receberá emOlympico o “Novo amigo Spalton”. Depois para o décimo primeiro perfume “Milanese Derby” Com Bioli Que terras Capital, Página amarela e vermelha.

A história é sempre outra já mencionada lusitanoO que significa “inseguro” Paulo Fonseka: Roma Ele definitivamente Mudar Marcia No Unha competitiva Ou todo desejo de vencer parecerá ridículo.

O mesmo vale para o inquilinoDe outros Costa Do Tibre, Este Marricio Freqüentemente Que entre um Soluços Esse é um Capriccio, Deve primeiro afiar as lâminas contra Campeões da itália, E então contraAtlanta (No décimo primeiro dia, Versão), Saia com ossos quebrados após o hospedeiro difuso Milão A partir de Bioli Al Claro. o Dar lata Perder Poderia Devido a Comparações Ao vivo Continuamente Em casa?

Sete confrontos para seis grandes ou supostamente grandes em cinco dias.

No meio está o Milan, que tentará se destacar novamente na Liga dos Campeões e no Zoo, finalizando bem a tarefa de abrir as duas primeiras terças-feiras da Copa. Naples Tabs – entretanto – From Leaders.

Esta é a Itália com a bola, com 75% das arenas em breve repletas de vagas, e acima de tudo precisamos nos convencer de que as liberdades coletivas nos tornam homens e mulheres – especialmente se mentidos ao ritmo – o mar de excessos ovelha. E espaço.

Fontes de fotos: Hora do futebol | Inter.it | Panorama

Alessandro Stickosi