Specia Roma, Fonseca: ‘Diego resolveu tudo, a banda removida não o afetou’

“Orgulho de treinar a Roma, nada na equipe está quebrado”

Aprofundamento



Serie A, calendário do último dia

Mas é hora de enfrentar os dois anos de Giorrosi de Fonseca: Relacionamento com pessoas e fãs, Relacionamentos altamente respeitados. Os resultados são importantes, mas esses relatórios também o são. Para mim foi bom Pride Training Roma, Eu aprendi muito. Jogamos muitos jogos bons e o time jogou um bom futebol, principalmente quando era difícil escolher um. Acho que ensinei ao time a necessidade de sempre ter equilíbrio e não jogar se perder. Há muita pressão aqui, mas é importante abandonar a ideia de que você não deve jogar após o fracasso. Equipe Caminho Em janeiro? Não, senão o que fizemos no campeonato, afinal, não teríamos feito na Liga Europa. “Um momento importante em sua vida foi quando ele tirou a armadura do capitão. Diego: “Não importa, são coisas que acontecem em todas as equipes.