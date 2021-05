Do “Registro de Presença” ao Dever das Máscaras para Crianças e Gestores: Impostos para Acampamentos de Verão

Essas regras regem os centros de dia, mas devem ser seguidas por todas as organizações que organizam pernoites, de acampamentos de verão a paróquias, de instituições culturais a escuteiros, a ginásios e parques infantis. Jogos e atividades ao ar livre devem ser preferidos, mas podem ser feitos em ambientes fechados, respeitando a distância e tornando o local “frequentemente” ventilado.

Aqui estão todas as regras a seguir:

Os operadores, animadores e voluntários “devem ser devidamente informados e treinados sobre as questões de prevenção do Covit-19” e “O gerente deve identificar uma pessoa de contato para o Covit-19 dentro de sua própria estrutura e supervisionar o cumprimento dos termos das diretrizes”.

As molduras devem ser marcadas para evitar aglomerações e as estruturas são chamadas para afixar cartazes com regras anti-infecção.