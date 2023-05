Zelensky hoje em Roma pela paz. Ele veria Mattarella, depois o Papa Francisco e Meloni. cidade blindada

Um dia para superar a hesitação. de Roma pendência Bruxelas. O exército ucraniano está se preparando para uma contra-ofensiva para libertar o leste do país. Volodymyr Zelensky Buscando as costas da Itália para lidar com a raiva europeia sobre a guerra e o apoio militar a Kiev Uma capital blindada aguarda o líder da resistência, mil agentes e atiradores de campo nos prédios do centro histórico. Esta manhã será conduzido ao Quirinal para uma entrevista com o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani. Sérgio Mattarella. Pronto para explicar o seu “custe o que custar” durante uma visita à Noruega nestes dias: a Itália estará ao lado de Kiev “o tempo que for necessário”. Em seguida, almoço com o ministro das Relações Exteriores Dimitro Kuleba no Palazzo Sigi e cara a cara com o primeiro-ministro Geórgia Meloney. Ele pediu meia hora cara a cara sem intérpretes em inglês: O chefe do governo está ansioso para desenvolver um relacionamento pessoal nascido em meio às ruínas e horrores da guerra russa quando visitou Kiev em fevereiro. Zelensky é esperado no Vaticano à tarde Papa Francisco Para discutir ao vivo com Monsenhor Gallagher o trabalho secreto de paz iniciado pela Igreja. Será o convidado de Bruno Vespa no Porta a Porta na Rai 1.

Danos de guerra, Stephen Nix: “Os russos vão pagar por isso. Os ucranianos não vão desistir de territórios»

É um ano exaustivo para a Europa, e especialmente para a América de Joe Biden, um ano antes das eleições presidenciais. E basicamente esta é a chave para a turnê europeia de Zelensky, prevista para amanhã em Berlim e depois em Aachen para receber o Prêmio Carlos Magno. Uma contra-ofensiva, armada com equipamento ocidental, está prestes a ser lançada da região de Zaporizhzhia para Donbass, e o futuro apoio dos aliados depende de seu sucesso. Tanto Meloni quanto Tajani e Mattarella reiterariam o apoio da Itália anfitriã à recaptura do território ucraniano, dentro do território ucraniano. E, ao mesmo tempo, as tentativas de uma paz “justa” – longe do cessar-fogo imediato exigido por parte do espectro político, liderado pelo Movimento Cinco Estrelas de Giuseppe Conte – dará frutos na (débil) esperança de que a China envie um esforço diplomático para Kiev e um mediador para Moscou. O vice-primeiro-ministro e ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, não compareceu à cúpula de Roma. Por causa do ethos organizacional de “Não sou o primeiro-ministro, não sou o secretário de Relações Exteriores”, uma promessa de valor fixo é feita ao presidente da Liga e não a alegações individuais feitas pelos democratas.

Compromissos

Palavras à parte, hoje o governo confirmará seu compromisso militar e financeiro. Uma sétima ordem de ajuda militar está pendente – um carregamento de drones pode ser adicionado, deixando a aeronave Amx Ghibli em risco – embora demore meses para chegar ao front e treinar soldados ucranianos. Quando o sistema de defesa antimísseis ítalo-francês Champ-D chega a Kiev. No entanto, é apenas na contra-ofensiva deste verão que o eixo euro-atlântico, incluindo a Itália, fará um balanço e decidirá quais armas enviar e quantas mais. Meloni garantirá a Zelensky que, sim, o compromisso de aumentar a produção de munição militar nas fábricas italianas é esperado recentemente pelo comissário da UE, Thierry Breton. Ainda que governo e oposição estejam divididos sobre a possibilidade de desvio de recursos do Pnrr proposto pela comissão.

Mais uma vez, a competição pela reconstrução da Ucrânia. Segundo as estimativas de Kiev, os prejuízos materiais da guerra são de pelo menos 400 mil milhões de euros, e o governo italiano já mobilizou mais de 600 empresas com a Sace para garantir investimentos nos setores afetados, desde a construção à eletricidade. Torneio Expo 2030 ao fundo. Odessa, candidata junto com Roma, pode não chegar à final. Se for bem-sucedido, Meloni explicará a Zelensky hoje que a Itália ficará feliz em sediar parte da feira ucraniana na capital.

Leia o artigo completo

No Mensageiro