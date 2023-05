Sua idade foi verdadeiramente notável

O cão é o melhor amigo do homem, como costumam explicar os seus donos, se nunca se teve um em casa, a relação que se desenvolve entre o animal e o dono é completamente incompreensível. O amigos de quatro patas Eles se tornam parceiros de vida em todos os sentidos e, quando nos deixam, podemos falar sobre o luto real que causa dor como um membro ou um parente. A idade média dos cães, independentemente corrida Eles pertencem, estatisticamente, entre 10 e 13 anos, portanto, quem decide cuidar de um peludo deve, infelizmente, também levar em consideração sua perda.

E por falar em idade, palmarès dei Guinness World Records Ele ganhou o novo título de ser o cachorro mais velho do mundo. Chama-se Bobby, vive em Portugal e recentemente celebrou o Ben em grande estilo 31 anos. Conforme consta do processo oficial do GWR, o espécime nasceu a 11 de maio de 1992, registado no Serviço Médico-Veterinario do Município de Leiria, que confirmou a data de nascimento.

A idade foi verificada pelo SIAC, uma base de dados de animais de companhia reconhecida pelo governo português e gerida pelo SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários). Ao fazer isso, Bobby quebrou o recorde anterior de um Australian Blue que ‘apenas’ atingiu 29 anos e 5 meses.

Bobby: Uma entrada dupla de um velho cão português celebrado em festa

Puro-sangue (ele é um Rafiro do Alentejo), Bobby não se contentou com apenas um título, mas conquistou dois. Na verdade, ele não é apenas o cão mais longevo, ele é cão velho Absolutamente. Assim, motivo em dobro para comemorar a data com uma festa marcante que contou com convidados de diversos continentes. A quinta portuguesa onde o Bobby vive é pequena Centro Rural O Conqueros em Leiria recebeu cerca de uma centena de pessoas vindas de toda a Europa, América e Japão.

O proprietário de Bobby, Lionel Costa, disse ao Guinness World Records: “Tivemos muitos jornalistas e pessoas de todo o mundo para tirar fotos com Bobby.” As festividades seguiram o folclore e as tradições locais Celebração Grande estilo à mesa e além. Afinal, tendo em conta que a longevidade média do Rafeiro do Alentejo se situa entre os 12 e os 14 anos, este fenómeno é mais singular do que raro.

uma história incrível

Seu dono, Lionel, conta alguns fatos interessantes sobre a vida de Bobby. Como lemos na história do Guinness World Records, o cachorro nasceu junto mais três filhotes Num edifício onde a família Costa guardava madeira. “Tinha oito anos”, explica o proprietário, agora com 38 anos, “infelizmente, na altura, era considerado normal pelos idosos que não podiam ter vários animais de estimação em casa. […] Enterre-os em um buraco para que não sobrevivam.

Assim, no dia seguinte ao nascimento dos filhotes, eu pais Eles pensaram em se livrar de Lionel, mas na pressa não perceberam que deixaram algo de fora. Era o próprio Bobby, destinado a entrar para a história