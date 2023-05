“Duas facadas fatais por problemas com drogas”

Acesse o artigo e todo o conteúdo do site Aplicativo exclusivo, com newsletters e atualizações ao vivo.

TREVISO – Na tarde de ontem, 11 de maio, em Varago di Macerada (Treviso), uma disputa entre alguns jovens entre 17 e 18 anos resultou em um conflito decorrente da venda de uma certa quantidade de drogas. Aymen Ada Benamour, um estudante de 17 anos, foi morto com duas facadas no estômago. Isso foi relatado por fontes dos Carabinieri, que encontraram algumas doses de haxixe nas proximidades da cena do crime, além de uma faca de cozinha, ferramenta que se acredita ter sido usada no ataque. Depois de alguns testes nos três jovens, o jovem de 18 anos, que agora está preso, foi indiciado por homicídio culposo. sobre isso Elia Fiorindi Em auto-relatos, Ayman admitiu ser o responsável pelas facadas que mataram Ada Benamour. Procurador de Treviso Marco Martani: “Um jovem de 18 anos de Treviso foi preso e confessou o assassinato, indicando que ocorreu no contexto de um tráfico de drogas. Na verdade, encontramos uma faca de cozinha usada no crime, meio quilo de haxixe e nove embalagens com um total de cerca de nove gramas da droga e 240 euros em dinheiro.

Reconstrução

Reconstituição do sucedido: O detido apresentou-se com dois amigos no autocarro de Treviso para entregar o haxixe à vítima. Mas o homicídio teria ocorrido quando o esfaqueador e a vítima estavam sozinhos. Quando os amigos de Aymen Ada Benamour perceberam o que havia acontecido, eles tentaram ajudá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. A vítima teria sido atingida com dois golpes, um no estômago e outro na lateral, este último fatal.

