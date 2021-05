Chifres de vaca e crânios, a biodinâmica é lei (e a ciência furiosa) – Corriere.it

Kaliotta Equação. Nesse projeto, que o Senado votou nos últimos dias, aprova Agricultura orgânica, Existem várias etapas envolvidas É equilibrado Agricultura biodinâmica. Os cientistas tiraram os chapéus. Isso porque, para melhorar a qualidade do produto, entram em cena crânios, peles de rato, chifres de vaca ou bexigas de veado, onde a casca, as flores ou o esterco podem ser inseridos, enterrados e encontrados depois de um tempo. Em seguida, as fases da lua e as posições dos planetas são levadas em consideração.