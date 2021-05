Ronaldo agora fala “Juventus”. Um caso ou uma pista?

Assim, de repente, o brilho da adolescência unida nos aproxima do futuro. Cristiano Ronaldo é mais um jogador de equipe do que nunca nos últimos vinte dias. Com tons suaves e gestos harmônicos, uma linha de toque equivalente aos maiores monumentos do grupo acima de tudo: Gigi Buffon e Giorgio Cielini. Assim como o goleiro, o CR7, que chegou na hora da despedida, fez um comentário não só após a vitória na Copa da Itália: “Não posso estar mais feliz por conquistar mais um título a serviço deste grande clube”, postou então uma foto de o time feliz com #phenoallophyne expressando juventude e amor pelo preto e branco. Tal como Buffon – há vinte anos Joe não foi por acaso – os portugueses também deixaram de lado o seu ego e estão um passo atrás do clube.