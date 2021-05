Esportes, como conquistou o campeonato graças a Ruben Amorim

Em 15 de maio de 2018, cerca de cinquenta ultras de capuz entraram no campo de treinamento e atacaram – não apenas verbalmente – alguns jogadores e o técnico George Jesus, o culpado que não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões após falhar no campo Mauridimo no último dia. Alguns dos jogadores mais representativos da equipe, graças à situação econômica desastrosa da empresa, pedem que o negócio seja encerrado. Quase três anos depois, na terça-feira, 11 de maio de 2021, o Sporting derrotou o Povista por 1-0 e sagrou-se campeão português. Em três anos, a equipa de Lisboa passou da pior crise da sua história à alegria mais imparável, trazendo um título inesperado para milhares de pessoas. Lingüistas de jogos Despeje nas ruas para comemorar.

The Burning Life of Robben Amorim

O homem da capa do renascimento Leões Com certeza é Robin Philippe Marks Amorim, 36, de Lisboa. Contemporâneo de Cristiano Ronaldo (nasceu CR7 no início de fevereiro, cresceu no final de janeiro) na Academia Juvenil Amorim Benfica, antes de se estrear no campeonato português em 2003 com uma camisa equilibrada, esteve cinco anos na equipa, e em 2008 nunca saiu do Benfica. De facto, se excluirmos o intervalo de um ano e meio no Sporting de Praga e um episódio final no Qatar, o Amorim pode ser considerado a bandeira do Benfica para todos os efeitos, embora tenha terminado a vida com menos de um cem aparições, graças à sua aposentadoria precoce aos 32 anos.

Se a despedida do futebol foi repentina e abrupta, a escolha de seguir a carreira de treinador da mesma forma foi quase imediata: em 2018, depois de licenciado, sentou-se pela primeira vez num banco, na terceira divisão da Casa Pia. A experiência não foi boa: Amorim demitiu-se após 22 jogos e suspendeu o treinador por um ano na sequência da decisão de impor seis pontos de penalização ao clube da Federação Portuguesa de Futebol. Na época, aliás, Robben Amorim ainda não possuía o diploma exigido para treinar a nível profissional. No entanto, no final desta época, Gaza Pia é promovido, enquanto Robben Amorim – desclassificado suspenso – recebe o banco do Benfica, de 23 anos. Surpreendentemente, o ex-meio-campista da seleção nacional (14 jogos entre 2010 e 2014) recusou, contratando-o como treinador da equipe reserva poucos meses após a proposta de Praga, e como lutador da terceira divisão.

Três meses depois, o ponto de viragem: Praga decide libertar S. Pinto e entregar o banco a Amorim, de 33 anos. A primeira partida termina, e ele inicia sua carreira como jogador de futebol com um placar de 7-1 contra esse saldo. Três semanas depois, Praga conquistou a Taça da Liga, batendo o Porto na final graças a um golo de Ricardo Horda. No campeonato somou 8 vitórias em 9 jogos e arrebatou a satisfação de vencer Porto, Sporting e Benfica no prazo de um mês. Nem dá tempo de se instalar no Minho, a encantadora cidade que transforma o banco de Amorim. Chamá-lo de sereia de Lisboa, mas não do lado do Benfica: chamá-lo no banco de reservas são os rivais históricos do Sport. O presidente Frederico Varandas acredita firmemente que Robben Amorim é o homem certo para reclamar a vitória num clube que há quase vinte anos não conquista um campeonato, visto que é um dos três gigantes do futebol português.

A gestão tem um contrato de três anos com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para atestar a confiança do treinador, mas acima de tudo Sporta decide pagar a Praga 10 milhões para garantir os seus serviços: nenhum número do Inter para contratar Villas-Boas Porto em 2011 e arrebatar Mourinho de Mourinho em 2010 Está longe do valor pago. Um ano depois de ingressar no Alvaled, Robben Amorim conquistou o seu segundo troféu consecutivo, batendo a equipa por 1-0 na final. Mas o sucesso é apenas o começo do sucesso desta temporada.

Como o jogo dele se desenrola

O futebol de Robben Amorim faz parte da tradição portuguesa, que marca o pioneiro de José Mourinho e nos últimos anos em Jorge Jesus: o actual treinador do Benfica – o único jogador a perder no Campeonato, com 25 vitórias e 7 empates em 32 dias, invencibilidade em Portugal. Aliás, foi ele quem o guiou nos primeiros anos da sua carreira em equilíbrio, e quem sempre o fez uma pedra angular do Benfica. Tricampeã Entre 2010 e 2015. Em campo, Robben Amorim é conhecido por seu jogo ordenado e sua flexibilidade (ele costumava jogar como meio-campista destro e central), enquanto no banco de reservas se concentra na solidez e na estrutura. O seu jogo propõe um 3-4-3, que pouco admite aos adversários, graças à força física do trio defensivo e ao atletismo dos dois forasteiros. Um plano – para ficar dentro de nossos próprios limites – pode ser uma reminiscência do plano Inter de Conte.

Com esta implantação, o Sporting sofreu apenas 20 golos em 34 jogos, 4 dos quais terminaram na final do já inadequado derby frente ao Benfica. Por empréstimo de dois anos do Manchester City, o espanhol Point Boro foi dono da ala direita, com o talento de Nuno Mendis na esquerda, já nascido em torno da selecção nacional sénior portuguesa em 2002 (também foi convidado para o Campeonato da Europa ) O trio formado por Coates, Fedel e Gonzalo Inácio (primeiro substituto da ex-Sienna Luis Neto) garantiu a Antonio Adono a melhor defesa possível, com o experiente goleiro espanhol preenchendo a lacuna deixada por Rui Patricio e não substituindo o Wolverhampton há três anos. Dois meio-campistas contribuem para a fase defensiva: o ex-jogador do Inter Jono Mario, que se reciclou com sucesso como craque, e Jono Palhinha, que teve a oportunidade de treinar Robben Amorim já em Praga. Do antigo elenco, o treinador levou Paulinho, um atacante notável, mas altamente funcional, para o centro da frente. Apesar de ter chegado apenas em fevereiro, o jovem de 28 anos levou imediatamente o Barcelona para a melhor final do tridente Robin Amorim, nocauteando o jovem Diego Tomas (2002), embora sua contribuição nesta temporada tenha sido bastante positiva.

Atrás do centroavante, nos onze iniciais, o canhoto Nuno Santos do Rio Ave e o melhor jogador do campeonato com 23 golos e o melhor marcador foram Pedro Conwalls. O trovão explosivo do meio-campista de Chávez: um produto dos times juvenis de Praga, até alguns meses atrás ele era um dos muitos soldados que vagavam pela Europa entre times na órbita de George Mendes. Valência, Wolverhampton e finalmente Famalico, um pequeno clube minhoto, são os protagonistas da melhor temporada da sua história (6ª no campeonato) pouco depois da aquisição do grande parceiro do Atlético de Madrid, o milionário israelita Idan Offer. A parábola do pontífice Gonzalez lembra um pouco a história de Bruno Fernandez, que se reintroduziu no esporte depois de muitos anos na Itália. É difícil pensar em uma deusa de 22 anos Leões O atual meio-campista do Manchester United pode traçar seus passos, mas os resultados nessa área, a habilidade das quedas e as inserções repentinas se aplicam ao seu futuro e ao jogo.

O defesa Eduardo Quaresma, de 19 anos, não é só o nome do ex-jogador do Inter, Ricardo, mas também do primo de Zico (!), Já não o mais jovem (22 anos) da ponta-de-ataque Joanne Cabral, no dia do 29º jogo nacional, o gol mais importante do campeonato contra o Praga, segundo Robin Amorim e o meia Matthew Nunes, de 22 anos. Com uma média de 24,8 anos, é a quarta equipa mais jovem da Liga Sporting, comandada pelo treinador mais jovem de sempre. Dada a importância histórica do Viveiro Alcosídeo, não é surpreendente pensar que este ano pudesse ter lançado as bases para um futuro róseo, apesar do débil equilíbrio do futebol português: alguns meses para se permitir ser marginalizado por vários jogadores que já pode gostar dele no banco de um clube europeu de topo Can.