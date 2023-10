ELMS 4 Horas Portimão: Vitória da Oreca da United Autosports

Resistência



O #22 United Autosports USA Orega cruzou a linha de chegada primeiro na bandeira quadriculada, com Jarvis terminando 0,8 segundos à frente de Alex Lynn e 20 segundos à frente de Job Van Uedert no #65 Panis Racing Orega.

O clima português desempenhou um papel importante na dramática ronda final da European Le Mans Series 2023, com fortes chuvas a provocarem várias intervenções do safety car durante as 4 Horas do Algarve, com dois campeonatos decididos antes da última corrida da temporada. Domingo.

O número 22 da United Autosports USA Orega-Gibson lutou desde o sexto lugar. Na grelha, Oliver Jarvis cruzou a meta à frente dos líderes do campeonato LMP2, Algarve Pro Racing.

O segundo lugar confirmou a equipa portuguesa como campeã geral da equipa ELMS em 2023 com mais uma corrida no domingo, onde procurará somar o troféu de equipa LMP2 e de pilotos no final das 4 Horas do Porto. Não. A equipa n.º 25 da Algarve Pro Racing soma 95 pontos, a equipa United Autosports USA é segunda com 75 pontos e a equipa n.º 65 da Panis Racing é a terceira com 71 pontos.

A vitória na LMP2 Pro/A foi para o #37 COOL Racing Orega, com Malte Jacobsen no #24 Nielsen Racing Orega à frente de Mathias Beche, com o piloto suíço a receber uma penalização de 10 segundos por contacto com o terceiro classificado. n.83 do curso AF Orega. Com isso, a equipe nº83 lidera a classificação do campeonato com 85 pontos, a equipe nº37 com 83 pontos e a equipe nº34 Racing Team Turkey com 82 pontos.

O campeonato LMP3 foi conquistado pelo número 17 da COOL Racing Ligier pelo segundo ano consecutivo, com Adrien Silas, Alejandro Garcia e Marcos Seibert terminando a temporada com 102 pontos. A seleção suíça só conseguiu terminar em 4º ° na corrida, mas os 12 pontos conquistados colocaram o campeonato fora de dúvida, faltando uma corrida para o fim da temporada.

A vitória na corrida LMP3 foi para o Rinaldi Racing Duquin n.12 WTM de Leo Weiss, Torsten Kratz e Oscar Tunjo, com o piloto colombiano recebendo a bandeira quadriculada 20 segundos à frente do n.35 Ultimate Ligier. #4 DKR Engenharia Duqueine.

A corrida final da LMGTE no ELMS foi vencida pelo #77 Proton Competition Porsche, com Christian Wright conquistando o 11º lugar. sucesso Desde 2011, ele faz dupla com Matt Griffin (Ferrari n.55 Spirit of Race) na categoria. Julian Antlauer travou uma batalha titânica com seu companheiro de equipe da Proton Racing, Alessio Piccariello, indo 1-2 por várias voltas da corrida à frente de outros candidatos ao campeonato, o No.60 Iron Lynx Porsche.

A última corrida da LMGTE serão as 4 Horas de Portimão de domingo, onde a tripulação da Porsche nº. 16 de 79 pontos, o time Iron Lynx no. 60 de 76 pontos e grupo do torneio Proton no. 77 com 67 pontos com 26 pontos para vencer.





Sobre o autor Massimo Campi é especialista em mecânica, fotógrafo, jornalista, com mais de 40 anos no mundo do automobilismo. Colaboração com diversos jornais e sites de revistas da área.