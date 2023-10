A votação será realizada nos dias 22 e 23 de outubro

O número de eleitores diminuiu claramente em comparação com as eleições municipais anteriores em Foggia: na terceira e última atualização às 23h da maratona eleitoral que terminará amanhã, 23 de outubro, às 15h, o número de eleitores elegíveis, que já votaram, é de cerca de 56 mil. seus votos (Leia os dados aqui) Refira-se que a votação em maio de 2019 ocorreu apenas no domingo (66,71% dos inscritos nos cadernos eleitorais compareceram à mesa de voto, o que equivale a 81.908 votos).

Cinco candidatos a prefeito de Foggia já foram a votação: são Giuseppe Mainiro (escola ‘Zingarelli’ via Pasani), Núncio Angiola (seção 48 do Instituto Giannone-Masi), Rafael di Mauro (seção 147′ Mario Altamura via Catalano -Moscati) Antonio di Sabato (Carolina -Divisão da Escola Secundária de Música Borio). Maria Aida Episcopo votou às 16h (na seção eleitoral localizada no Instituto Integral Dante Alighieri, via Sant Alfonso de Liguori 72).

Hoje, domingo, 22 de outubro, das 7h às 23h, e amanhã, segunda-feira, 23 de outubro, das 7h às 15h, estarão abertas as mesas de voto para as eleições para prefeito e câmara municipal de Foggia. Foram convidados a votar 119.751 eleitores (56.792 homens e 62.959 mulheres). Em 2019, o Colégio Eleitoral tinha 122.783 membros (-3.032). Um total de 147 divisões foram criadas.

Uma possível eleição para prefeito está marcada para domingo, 5 de novembro, e segunda-feira, 6 de novembro. Serão eleitos 32 vereadores. A primeira votação está prevista para ocorrer às 12h. Em 2019, naquela época, 20,64% dos eleitores elegíveis haviam votado. A contagem será realizada amanhã, assim que terminar a votação e apurar o número de eleitores.

Como votar

A cédula contém os nomes dos candidatos a prefeito, sob os quais estão as listas que o apoiam: Giuseppe Mainiro, Antonio de Sabato, Núncio Angiola, Rafael de Mauro, Maria Aida Tatiana Episcopo (nº por ordem de aparição na cédula).

Um eleitor só pode indicar um candidato a prefeito; Neste caso será votado apenas o candidato a prefeito.

Somente uma das listas anexas ao candidato a prefeito ou apenas um dos candidatos a prefeito e as listas a ele anexas poderão ser pontuadas. Em ambos os casos, a cédula e a lista serão encaminhadas ao candidato a prefeito.

No que diz respeito às preferências (ou seja, eleição do candidato a vereador), estas são expressas escrevendo o apelido do candidato a vereador nos locais apropriados (ao lado do símbolo da lista). Homonímia significa escrever o nome também.

Os candidatos a vereadores só podem manifestar duas preferências sob duas condições: serem uma candidata do sexo feminino e um candidato do sexo masculino (ou vice-versa) e estarem na mesma lista. Caso haja dois candidatos do mesmo sexo (dois homens ou duas mulheres) na expressão de duas preferências, a segunda preferência será cancelada.

O voto em separado poderá ser expresso através do sorteio de uma marca no candidato a prefeito e outra na lista desvinculada: neste caso o voto é atribuído ao candidato a prefeito e à lista desvinculada.

Mesmo em votação dividida, o candidato a vereador poderá manifestar sua preferência caso pertença à lista marcada. Não é possível, em hipótese alguma, votar em uma lista e depois manifestar preferência por pertencer a outra lista.

Para todas as outras informações pode consultar Perguntas frequentes sobre o site do Ministério do Interior – Eleições administrativas de 2023

Em que você quer votar?

Para votar, o eleitor deverá apresentar ao presidente da mesa o seu cartão de eleitor pessoal (ou certificado alternativo) e um documento de identificação válido.

Abertura de Cartórios de Registro

Em vista da eleição, os cartórios responsáveis ​​pela emissão da carteira de identidade eletrônica estarão abertos nos dias 22 e 23 de outubro na sede da empresa com o seguinte horário: Palazzo di Città, Corso Garibaldi 58, domingo, 22 de outubro, dia da votação, a partir de 8h às 23h, Camporeale- No bloco San Lorenzo, Piazza Giovanni XIII 1, domingo, 22 de outubro, dia da votação, das 8h30 às 13h30 e das 15h às 22h.

Para efeitos de votação, poderá apresentar o seu bilhete de identidade mesmo que este esteja caducado ou tenha fotografia noutro documento de identificação emitido pela administração pública. Na falta de documento de identificação adequado, um dos membros da mesa de voto que conheça pessoalmente o eleitor poderá certificar a sua identidade e, se nenhum dos membros da mesa de voto puder apurar a sua identidade, o eleitor poderá apresentar outro eleitor do município conhecido pela assembleia de voto para certificar a sua identidade.

Além disso, menciona-se que a distribuição do cartão de identidade eletrônico ocorrerá após 6 dias úteis da emissão. Ministério da Administração Interna, Circular no. Com o Decreto-Lei n.º 2/2018, foi decidido equiparar a receção do pedido de bilhete de identidade eletrónico a um documento válido para efeitos de autenticação de eleitor: fotografia do titular do recibo, dados pessoais, número do bilhete de identidade e carimbo municipal.

Abertura de Secretarias Municipais

Para facilitar a emissão de cartões de eleitor ou cópias não entregues, os gabinetes municipais estarão abertos das 9h00 às 18h00 nos dois dias anteriores ao dia da votação (sexta-feira, 20 e sábado, 21 de outubro) e a tempo inteiro nos dias de votação. A votação será realizada das 7h às 23h no domingo, 22 de outubro, e das 7h às 15h na segunda-feira, 23 de outubro.